02 May 2024 - 18:11- Dünya G:

BM: Gazze’nin yeniden inşası 80 yıl sürebilir

İsrail ve Hamas arasındaki savaş 7 Ekim'den bu yana devam ederken, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 596’ya yükseldi. Gazze, İsrail’in bombardımanları sonucu yerle bir oldu. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan bir raporda, Gazze’deki konutların yeniden inşasının 80 yıl sürebileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı
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BM: Gazze’nin yeniden inşası 80 yıl sürebilir mask

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği aralıksız saldırılar büyük bir yıkıma neden oldu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayınlanan rapor, bölgede yaşanan yıkımın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Rapora göre bölgedeki durumun daha önce yaşanan çatışmalardaki gibi benzer bir süreci takip etmesi durumunda, Gazze Şeridi’nin yeniden inşasının gelecek yüzyılda tamamlanması bekleniyor.

'KONUTLARIN YENİDEN İNŞASI ORTALAMA 80 YIL SÜREBİLİR'

İsrail’in 7 aydır süren bombardımanlarının milyarlarca dolarlık hasara neden olduğu bölgede yaklaşık 80 bin konut yıkıldı. BM raporunda Gazze Şeridi’nde yerle bir olan konutların yeniden inşasının ortalama 80 yıl sürebileceği belirtildi.

Raporda, inşaat malzemelerinin 2021’deki son krize göre 5 kat daha hızlı tedarik edildiği en iyi senaryoda bile yeniden inşanın 2040 yılına kadar süreceği kaydedildi. Gazze nüfusundaki yoksulluk oranlarına dikkat çekilen rapora göre, saldırıların 9 ay sürmesi durumunda yoksulluk oranının da ikiye katlanarak yüzde 38.8’den yüzde 60.7’ye yükselmesi bekleniyor.
# oldu, dikkat, büyük

02 May 2024 - 18:11 - Dünya

Mahreç  Anadolu Ajansı

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