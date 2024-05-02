Benzin ve motorine zam!

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına yönelik yeni güncellemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 28 kuruş, motorine ise 26 kuruş zam yapılacak.

LPG fiyatlarında ise 1 lira 64 kuruşluk bir indirim uygulanacağı dün açıklanmıştı. Bu değişikliklerin, global petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimlerle bağlantılı olduğu gözlemleniyor.

Kaynak: KARAR