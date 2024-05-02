02 May 2024 - 17:21- Gündem G:

Kocaeli Mimarlar Odası Başkanı görevi bıraktı

Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Alper Dülger, yaptığı yazılı açıklama ile görevi bıraktığını duyurdu.

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Kocaeli Mimarlar Odası Başkanı görevi bıraktı
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Kocaeli Mimarlar Odası Başkanı Alper Dülger yurtdışında artan iş yoğunluğunu gerekçe göstererek görevini bıraktığını açıkladı. Dülger yaptığı yazılı açıklama şunları söyledi, “Değerli Arkadaşlar, meslektaşlarımızla birlikte yürüdüğümüz ve mesleğe sahip çıktığımız uzun bir yürüyüşün kendi tarafımdaki kısmını tamamladım. Yola çıkarken verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çok çaba sarf ettik. Ancak yol bugün bizi başka yerlere götürüyor. Yurtdışında artan iş yoğunluğum Mimarlar Odası başkanlığı görevini uzaktan yürütmeyi imkansız kılıyor. Bu sebeple bugün itibariyle Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanlığı görevimden ayrılıyorum.

MİMARLAR ODASI ÜSTLENDİĞİ VAZİFEYİ SÜRDÜRECEKTİR
Görevi devralacak arkadaşlarımızın vazifeyi başarıyla sürdüreceğine inancım tam. Kenti ilgilendiren tüm konularda bizlerle birlikte olduğunuz, meslek odamızın bilim ve tekniği savunan sesini tüm kamuoyuna duyurmamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ediyorum. Mimarlar Odası Halkevi gibi kültür miraslarına sahip çıkmaya, çevreyi kirletme riski çok yüksek olan yapılaşmalara karşı doğayı savunmaya, mesleğin gelişimi için üstlendiği vazifeyi kararlılıkla sürdürmeye şüphesiz devam edecektir. Her birinize görevlerinizde başarılar diliyorum. Yolunuz aydınlık olsun”
Kocaeli Mimarlar Odası Başkanı görevi bıraktı

# Kocaeli Mimarlar Odası Başkanı Alper Dülger, yüksek

02 May 2024 - 17:21 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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