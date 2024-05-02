MESUT CAN TUNALI'NIN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Kocaelispor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımın futbolcusu Mesut Can Tunalı'nın sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonunun takım tarafından kullanılarak uzatıldığını açıkladı. Buna göre Mesut Can Tunalı 2024-2025 sonuna kadar Kocaelispor'da oynamaya devam edecek.