Rizeliler'den Vali Yavuz'a tam destek

Kocaeli Rizeliler Derneği'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kocaeli’nde Güvenli ve Sevgi Dolu Sokaklar İçin tam destek” başlığıyla açıklama yapan Osman Çakır’ın başkanlığını yaptığı Kocaeli Rizeliler Derneği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“ Kocaeli Valiliği tarafından alınan ve hayvanların korunmasını hedefleyen önlemlere tam destek verdiğimizi ifade etmek isteriz. Sokak hayvanlarının sağlığı ve güvenliği her zaman önceliğimiz. Yaygın yanlış anlamaların aksine, bu tedbirlerin temel amacı hayvanları korumak ve onlara daha iyi yaşam koşulları sunmaktır. Kocaeli Valiliği ve belediyelerimizin, Hayvanları Koruma Kanunu'na uygun olarak yürüttüğü bu çalışmalar, hayvanlar ve insanlar için daha güvenli bir çevre oluşturmayı amaçlıyor.

“STK’LARA DAVET”

Belediyeler ve valilik iş birliğiyle sokakta yaşayan dostlarımız için daha fazla besin, su kaynağı sağlanması ve barınakların iyileştirilmesi gibi önemli adımlar atılıyor.

Bu süreçte, tüm Sivil Toplum Kuruluşları, hayvan hakları savunucuları ve duyarlı vatandaşlarımızı, alınan tedbirlere destek olmaya davet ediyoruz. Hep birlikte, güvenli sokaklar ve mutlu hayvanlar için çalışabiliriz! Gelin, gücümüzü birleştirerek hemşehrilerimiz ve sevimli dostlarımız için daha iyi bir Kocaeli inşa edelim."