Emekli maaşı ne kadar, maaş zammı yüzde kaç olacak?

Memur ve emekli maaşı Temmuz ayı itibariyle zamlanacak. Maaşlarını yettirmek için uğraş harcayan memur ve emekliler yeni yılda ne kadar maaş zammı alacak merak ediyor. Geçim derdini bir nebze azaltma imkanı sunan maaş zammı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Haziran enflasyonun açıklanmasıyla son altı aylık enflasyon ortaya çıkacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında en az yüzde 15,06 artış oluşacak.

Geriye kalan 3 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından zam olarak verilecek oran belli olacak.

EMEKLİYİ ENFLASYON ALTINDA ZAM BEKLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in mayısta enflasyonun yüzde 73’e çıkarak pik seviyesine ulaşacağını açıkladı. Şimşek’in hesabı, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) mayısta yüzde 21’e, haziran sonunda da yüzde 23.5 civarına çıkacağını işaret etti. Bu hesaba göre işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine temmuzda yüzde 23.5 zam yapılacak. Ancak memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 7.39 enflasyon farkı dahil toplamda yüzde 18.13 olacak.

İŞTE ZAM HESABI

Yani memur ve emeklinin zammı, 6 aylık enflasyonun 5.37 puan altında kalacak. Ufukta seçim olmaması ve Merkez Bankası’nın ilave zamma karşı çıkması memur ve emeklinin bu yıl ciddi kayıp yaşayacağını gösteriyor. TÜFE ilk 3 ayda yüzde 15.06 oldu.

Bakan Şimşek’in hesabıyla TÜFE’nin mayıs sonunda yüzde 73’e ulaşması durumunda 5 aylık enflasyon yaklaşık yüzde 21 olacak. Bu da nisan ve mayıs aylarında TÜFE’nin ortalama yüzde 2.4 artacağını gösteriyor. Haziranda enflasyonun yavaşlayarak yüzde 2 civarında gerçekleşmesi durumunda 6 aylık TÜFE yaklaşık yüzde 23.5 olacak.

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklisine, gerçekleşen 6 aylık TÜFE oranında zam yapıldığı için bu emekli grubu temmuzda yüzde 23.5 zammı alacak. Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı ödeniyor. Ocakta memur ve emeklilerine yüzde 15 zam yapılmıştı. 6 aylık TÜFE’nin yüzde 23.5 olması durumunda yüzde 7.39 oranında enflasyon farkı oluşacak. Temmuzda yapılacak yüzde 10 toplu sözleşme zammı da eklenince toplam zam oranı yüzde 18.13’te kalacak. Dolayasıyla memur ve memur emeklilerine gerçekleşen enflasyonun 5.37 puan altında zam verilecek.