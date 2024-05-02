10 bin dönümlük arazi SİT alanı oldu!

Kocaeli Kandıra Babaköy Mahallesi’nde bulunan bir arazide yapılan çalışmalarda tespit edilen duvar örgüsü ve çevresindeki yoğun seramik parçaları bulunmuştu. Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, tarihi eserlerin bulunduğu alan ile ilgili üçüncü derece sit alanı ilan edilmesine kadar verdi. Böylece bölge koruma altına alındı. Tarihi eserlerin çıktı bölgede, izinsiz hiçbir çalışmaya izin verilmeyecek.

10 BİN DÖNÜM

Babaköy Mahallesi'nde yer alan ve "Eski Kerpe" olarak bilinen bölgede geniş bir arazi, tarihi değerleri korumak amacıyla 3. Derece SİT Alanı olarak ilan edildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bilgilere göre, 10 milyon 285 bin 485 metrekare büyüklüğündeki bu arazi, içinde bulunan tarihi taş ocağı duvar örüntüsü ve çevresindeki seramik kalıntıları nedeniyle koruma altına alındı.