TÜPRAŞ’tan Kocaeli’ye dev yatırım!

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi ( TÜPRAŞ ), alkilasyon tesisi kurmak için bir proje hazırlamış, proje ile ilgili Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlamıştı. 9 milyar 118 milyon 611 bin 600 TL olan projenin ÇED sürecinde halkın katılım toplantısı tarihi belli oldu. Toplantı 27 Mayıs günü yapılacak. Toplantının saati ve yeri daha sonra açıklanacak.

TESİSİN İNŞAATI 3 YIL SÜRECEK

Proje kapsamında Alkilasyon Ünitesi kurulacak ve bu ünite kapsamında 1 adet flare, 1 adet 20 bin ton kapasiteli alkilat depolama tankı ve 1 adet 4 bin 950 metreküp kapasiteli propilen depolama tankı inşa edilecek. Tesisin inşaat çalışmaları yaklaşık 36 ay sürecek.

ÇOK SAYIDA PERSONEL ALINACAK

Proje kapsamında arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 1000 personel, projenin işletme aşamasında kontrol operatörü, saha operatörleri, baş operatör, işletme ve proses mühendisleri dahil toplam 53 personel çalışması planlanıyor.