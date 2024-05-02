Gebze'de fırın malzemeleri icradan satılıktır

2020/5153 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/5153 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.000.000,00
|2
|Taşınır
|Metal ergitme tambur fırını ergitme ocağı ve güç ünitesi
|80.000,00
|1
|Taşınır
|Metal ergitme tambur fırınları yapı konstrüksiyonu
|75.000,00
|1
|Taşınır
|Metal ergitme tambur fırınları yükleme boşaltma sistemleri
|60.000,00
|1
|Taşınır
|Metal ergitme tambur fırınları soğutma ve otomasyon sistemleri
|2.500.000,00
|1
|Taşınır
|Özel yapım gelişmiş döküm ünitesi ergitme ocağı, egzoz sistemi 4 adet ham maqdde yükle ...
|90.000,00
|1
|Taşınır
|Özel yapım gelişmiş döküm ünitesi yapı konstrüksiyonu
|90.000,00
|1
|Taşınır
|Özel yapım gelişmiş döküm ünitesi yükleme boşaltma sistemi
|60.000,00
|1
|Taşınır
|Özel yapım gelişmiş döküm ünitesi soğutma ve otomasyon sistemi
|150.000,00
|3
|Taşınır
|Su deposu, paslanmaz kabin
|40.000,00
|1
|Taşınır
|5 pompalı su deposu aktarma istasyonu
|60.000,00
|1
|Taşınır
|Dalgakıran marka 2015 model YKT55890 S.N.Vidalı Kompresör
|70.000,00
|1
|Taşınır
|Metal ergitme tambur fırınları hidrolik sistem
|70.000,00
|1
|Taşınır
|Özel yapım gelişmiş döküm ünitesi güç ünitesi
|60.000,00
|1
|Taşınır
|Özel yapım gelişmiş döküm ünitesi hidrolik sistem
|75.000,00
|3
|Taşınır
|Havalandırma tesisatı emiş fanları
|54.000,00
|3
|Taşınır
|Havalandırma tesisatı toz filtreleri
|150.000,00
|1
|Taşınır
|Havalandırma tesisatı, hava kanalları ve 3 adet hava tankı
|250.000,00
|1
|Taşınır
|Çift bandlı 1000'lik (binlik) çene kırıcı
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/ 2024 - 11:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:17
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 11:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 11:17
29/04/2024 (İİK m.114/4)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.