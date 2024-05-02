Gebze'de fırın malzemeleri icradan satılıktır

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ

2020/5153 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/5153 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.000.000,00 2 Taşınır Metal ergitme tambur fırını ergitme ocağı ve güç ünitesi 80.000,00 1 Taşınır Metal ergitme tambur fırınları yapı konstrüksiyonu 75.000,00 1 Taşınır Metal ergitme tambur fırınları yükleme boşaltma sistemleri 60.000,00 1 Taşınır Metal ergitme tambur fırınları soğutma ve otomasyon sistemleri 2.500.000,00 1 Taşınır Özel yapım gelişmiş döküm ünitesi ergitme ocağı, egzoz sistemi 4 adet ham maqdde yükle ... 90.000,00 1 Taşınır Özel yapım gelişmiş döküm ünitesi yapı konstrüksiyonu 90.000,00 1 Taşınır Özel yapım gelişmiş döküm ünitesi yükleme boşaltma sistemi 60.000,00 1 Taşınır Özel yapım gelişmiş döküm ünitesi soğutma ve otomasyon sistemi 150.000,00 3 Taşınır Su deposu, paslanmaz kabin 40.000,00 1 Taşınır 5 pompalı su deposu aktarma istasyonu 60.000,00 1 Taşınır Dalgakıran marka 2015 model YKT55890 S.N.Vidalı Kompresör 70.000,00 1 Taşınır Metal ergitme tambur fırınları hidrolik sistem 70.000,00 1 Taşınır Özel yapım gelişmiş döküm ünitesi güç ünitesi 60.000,00 1 Taşınır Özel yapım gelişmiş döküm ünitesi hidrolik sistem 75.000,00 3 Taşınır Havalandırma tesisatı emiş fanları 54.000,00 3 Taşınır Havalandırma tesisatı toz filtreleri 150.000,00 1 Taşınır Havalandırma tesisatı, hava kanalları ve 3 adet hava tankı 250.000,00 1 Taşınır Çift bandlı 1000'lik (binlik) çene kırıcı

Artırma Bilgileri

1.Artırma

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:17 Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/ 2024 - 11:17---------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 11:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 11:17

29/04/2024 (İİK m.114/4)