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Gebze'de fırın malzemeleri icradan satılıktır

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ2020/5153 ESASTAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANIBir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı malla...

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Gebze'de fırın malzemeleri icradan satılıktır mask

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ
2020/5153 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/5153 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.000.000,002TaşınırMetal ergitme tambur fırını ergitme ocağı ve güç ünitesi
80.000,001TaşınırMetal ergitme tambur fırınları yapı konstrüksiyonu
75.000,001TaşınırMetal ergitme tambur fırınları yükleme boşaltma sistemleri
60.000,001TaşınırMetal ergitme tambur fırınları soğutma ve otomasyon sistemleri
2.500.000,001TaşınırÖzel yapım gelişmiş döküm ünitesi ergitme ocağı, egzoz sistemi 4 adet ham maqdde yükle ...
90.000,001TaşınırÖzel yapım gelişmiş döküm ünitesi yapı konstrüksiyonu
90.000,001TaşınırÖzel yapım gelişmiş döküm ünitesi yükleme boşaltma sistemi
60.000,001TaşınırÖzel yapım gelişmiş döküm ünitesi soğutma ve otomasyon sistemi
150.000,003TaşınırSu deposu, paslanmaz kabin
40.000,001Taşınır5 pompalı su deposu aktarma istasyonu
60.000,001TaşınırDalgakıran marka 2015 model YKT55890 S.N.Vidalı Kompresör
70.000,001TaşınırMetal ergitme tambur fırınları hidrolik sistem
70.000,001TaşınırÖzel yapım gelişmiş döküm ünitesi güç ünitesi
60.000,001TaşınırÖzel yapım gelişmiş döküm ünitesi hidrolik sistem
75.000,003TaşınırHavalandırma tesisatı emiş fanları
54.000,003TaşınırHavalandırma tesisatı toz filtreleri
150.000,001TaşınırHavalandırma tesisatı, hava kanalları ve 3 adet hava tankı
250.000,001TaşınırÇift bandlı 1000'lik (binlik) çene kırıcı

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/05/ 2024 - 11:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:17
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 11:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 11:17

29/04/2024 (İİK m.114/4)

# 2024

02 May 2024 - 19:31 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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