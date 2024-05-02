02 May 2024 - 19:45- Ekonomi G:

TCMB açıkladı: Rezervlerde düşüş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri 124,1 milyar dolar seviyesine geriledi.

TCMB açıkladı: Rezervlerde düşüş sürüyor mask

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde bir süredir görülen düşüş ivmesi geçen hafta da devam etti.

TCMB verilerine göre geçen hafta itibariyle brüt rezervler 124,1 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 126,3 milyar dolar seviyesindeydi. TCMB'nin brüt rezervleri Aralık 2023'te 142 milyar doların üzerine çıkmıştı.

Geçen hafta TCMB'nin net rezervlerinin de gerilediği izlendi. Geçen hafta TCMB'nin net rezervi 14,01 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta net rezervler 15,05 milyar dolar düzeyindeydi.

Swap hariç net rezervlerde ise toparlanma dikkat çekti. Geçen hafta TCMB'nin swap hariç net rezervleri eksi 52,6 milyar dolardan eksi 48,6 milyar dolara geldi.

Kaynak: CUMHURİYET
# türkiye, dikkat, cumhuriyet

02 May 2024 - 19:45 - Ekonomi

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