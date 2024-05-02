Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu

Haberin ardından, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ile anlaşmaları bozduğunu söyleyen Katz, İsrail'in yerel üretime ve diğer ülkelerden ithalata odaklanarak ticari alternatifler yaratmak için çalışacağını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre iki ülke arasındaki ticaret 2023'te 6,8 milyar dolar değerindeydi ve bunun yüzde 76'sı Türkiye'nin ihracatıydı.

Türkiye geçen ay Gazze'deki işgal nedeniyle İsrail'e inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunun ihracatı kısıtlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak 24 Nisan'da Ankara'da ağırladığı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile ikili basın toplantısında gelen bir soru üzerine “İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti” açıklaması yapmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her ay sonunda dış ticaret verilerini açıklıyor. 30 Nisan’da açıklanan veriler ise mart ayını içeriyor.

Buna göre, mart ayında İsrail ile ticaret hız kesmedi. Aksine hem ihracat hem de ithalat ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye erişti. Türkiye’nin İsrail’e ihracatı 437 milyon dolar olurken bu ülkeden ithalatı ise 167,3 milyon dolar gerçekleşti.

Nisan ayında ticaretin değişip değişmediği mayıs sonunda ortaya çıkacak.

2024 yılının ilk çeyreğinde İsrail Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler listesinde 12'nci sırada. İthalat sıralamasında ise İsrail ilk çeyrekte 32'nci sırada yer aldı.

Kaynak: SÖZCÜ