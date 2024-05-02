KOÜ'DE GÖREV DEĞİŞİMİ: REKTÖR YARDIMCISI ÇELİK OLDU

Rektörlük makamında düzenlenen devir teslim töreni Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Elif Öğüt, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren ile Prof. Dr. Mehmet Yıldırım ve Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik’in katılımı ile düzenlendi.
Prof. Dr. Mehmet Yıldırım’ın üniversitemize, Rektör Yardımcılığı görevi ile önemli katkılar sunduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, bugüne kadar gösterdiği özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti. Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik’e de yeni görevinde başarılar dileyen Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, araştırma üniversitesi yolundaki Kocaeli Üniversitesi’nin bu hedefini gerçeğe dönüştürtmek için durmadan yoluna devam edeceğine inandığını ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.