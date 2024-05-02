KOÜ'DE GÖREV DEĞİŞİMİ: REKTÖR YARDIMCISI ÇELİK OLDU

Rektörlük makamında düzenlenen devir teslim töreni Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Elif Öğüt, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren ile Prof. Dr. Mehmet Yıldırım ve Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik’in katılımı ile düzenlendi.

Prof. Dr. Mehmet Yıldırım’ın üniversitemize, Rektör Yardımcılığı görevi ile önemli katkılar sunduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, bugüne kadar gösterdiği özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti. Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik’e de yeni görevinde başarılar dileyen Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, araştırma üniversitesi yolundaki Kocaeli Üniversitesi’nin bu hedefini gerçeğe dönüştürtmek için durmadan yoluna devam edeceğine inandığını ifade etti.