Sakarya maçı için karar!

Kocaelispor'un evinde Sakaryaspor'u ağırlayacağı önemli maç için Spor İl Güvenlik Kurulu, bir dizi güvenlik önlemi alındığını duyurdu. Maça olan yüksek ilgi nedeniyle kuzey kale arka alt tribünün açılmasına karar verilirken sahaya kimsenin girmemesi ve olası taşkınlıkların önlenmesi amacıyla özel güvenlik personeli sayısı artırılarak toplamda 350 özel güvenlikçi görevlendirildi. İl Güvenlik Kurulu, seyircilerin ve takımların güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, maçın sorunsuz geçmesi için izleyicilerden de destek bekledi. Kocaelispor-Sakaryaspor maçı, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.