Kocaelispor'un evinde Sakaryaspor'u ağırlayacağı önemli maç için Spor İl Güvenlik Kurulu, bir dizi güvenlik önlemi alındığını duyurdu. Maça olan yüksek ilgi nedeniyle kuzey kale arka alt tribünün açılmasına karar verilirken sahaya kimsenin girmemesi ve olası taşkınlıkların önlenmesi amacıyla özel güvenlik personeli sayısı artırılarak toplamda 350 özel güvenlikçi görevlendirildi. İl Güvenlik Kurulu, seyircilerin ve takımların güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, maçın sorunsuz geçmesi için izleyicilerden de destek bekledi. Kocaelispor-Sakaryaspor maçı, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.
- Spor
Sakarya maçı için karar!
Spor İl Güvenlik Kurulu'nun toplantısında, Kocaelispor'un Sakaryaspor'u ağırlayacağı mücadelede kuzey kale arka alt tribünün açılmasına ve sahaya girişleri engellemek için 350 özel güvenlik personeli görevlendirilmesine karar verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.