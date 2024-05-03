Kamuda tasarruf paketi netleşiyor!

Uzun süredir çalışmaları süren kamuda tasarruf paketinin detayları belli olmaya başladı. İlk aşamada ‘esnek nitelikte’ olan tüm harcamalar incelemeye alındı.

Bilgi veren yetkililer, otellerde yapılan eğitimlerden kullanılan sarf malzemelerine kadar her şeyin bu alana girdiğini ifade etti.

Üzerinde çalışılan önemli değişikliklerden biri harcamaların yerindeliği denetimi olacak. Bir başka deyişle kamuda yapılacak harcamanın gerekli olup olmadığı incelenecek ve buna göre o harcama yapılacak veya yapılmayacak.

İKİ AYRI KURUMDA TOPLANDI

Hürriyet'te yer alan habere göre; mali disiplinin sağlanması ve ekonomide yapılması gerekenlerin hızla yaşama geçirilmesi için hazırlanan çalışmalarda son noktaya gelindi. Bugüne kadar çalışmalar iki ayrı kurum üzerinden yürüdü.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı kurumlarla yaptığı görüşmeler sonucunda kapsamlı öneriler paketi hazırladı.

Bu çalışmaların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulması sonrasında son noktanın konulması bekleniyor. Yürürlüğe girecek ilk paket ise ‘tasarruf ve verimlilik paketi.’

ARAÇ SADECE BİR BOYUTU

Kamuda tasarruf denildiğinde akla sadece araçların gelmesinden ise rahatsızlık duyuluyor. Araçların sadece işin bir boyutu olduğu ifade edilirken şu noktalara dikkat çekiliyor:

“Esnekliği olan tüm harcama kalemleri elden geçirildi. Bunun içinde araç da var, sarf malzemeleri de, otellerde verilen eğitimler, dışarıda yapılan organizasyonlar da. Amaç, kamuda bütçe açığını daraltmak.”

Yapılması planlanan düzenlemelerden biri de harcamaları kontrol edecek bir ön mekanizma. “Sayıştay sadece harcamanın hukuken doğru olup olmadığını inceler ve harcama bittikten sonra devreye girer. Bizim bahsettiğimiz yapı ise farklı bir şekilde işleyecek. Kurum ve kuruluşların yaptığı harcamaları öncesinde değerlendirecek ve o harcamanın gerekli olup olmadığını inceleyecek. Bir ön kontrol mekanizması olarak devreye girecek” bilgisi verildi.

‘GİRİŞİMCİLERE YENİ ÜST FONDA SONA GELİNDİ’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, stratejik sektörler ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılması için üst fon kurulması çalışmalarının nihai aşamaya geldiğini belirtti.

Bakan Şimşek, şu açıklamayı yaptı: “Bakanlığımızın katkı ve desteğiyle Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde yeni bir üst fon oluşturulmasına yönelik Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile yürütülen çalışmalarda nihai aşamaya gelindi.

Kurulacak bu üst fonla stratejik sektörler ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılması sağlanacak.

Özellikle kalkınma planları ile Orta Vadeli Program gibi politika metinlerinde önceliklendirilen sektörlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Fon büyüklüğünün ilk aşamada 50 milyon dolar olması öngörülürken, üst fona ulusal ve uluslararası yatırımcılarca da katılım sağlanması durumunda belirtilen tutar artabilecek.”

Kaynak: VATAN