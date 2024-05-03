Acun Ilıcalı’nın İzmit'te yaşayan amcası vefat etti

Acun Ilıcalı’nın İzmit’te yaşayan amcası, AKP Erzurum eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın kardeşi, merhum Kocaeli Huzurevi Derneğinin efsane başkanı Olcay Ilıcalı’nın eşi Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İlimizde bir dönem İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kocaeli Erzurumlular Vakfı Kurucular kurulu üyesi yapan yüksek ziraat mühendisi Gürbüz Ilıcalı’nın cenazesi bugün Cuma Namazını takiben İzmit Fevziye Camiinden kaldırılarak Acun Ilıcalı’nın anne ve babasının da mezarlarının bulunduğu Başiskele Aktürkoğlu Kabristanı’ndaki aile mezarlığında defnedilecek.