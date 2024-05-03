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Acun Ilıcalı’nın İzmit'te yaşayan amcası vefat etti

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından, Acun Medya Grubu ve Exxen Platformunun kurucusu, TV8 ve TV8.5’un sahibi Acun Ilıcalı’nın İzmit'te yaşayan amcası Gürbüz Ilıcalı (86) hayatını kaybetti

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Acun Ilıcalı’nın İzmit'te yaşayan amcası vefat etti mask

Acun Ilıcalı’nın  İzmit’te yaşayan amcası,   AKP Erzurum eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın kardeşi, merhum  Kocaeli Huzurevi Derneğinin efsane başkanı Olcay Ilıcalı’nın eşi Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İlimizde bir dönem İzmit  İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kocaeli Erzurumlular Vakfı Kurucular kurulu üyesi yapan yüksek ziraat mühendisi Gürbüz Ilıcalı’nın cenazesi bugün  Cuma Namazını takiben İzmit Fevziye Camiinden kaldırılarak Acun Ilıcalı’nın anne ve babasının da mezarlarının bulunduğu Başiskele Aktürkoğlu Kabristanı’ndaki aile mezarlığında defnedilecek.
# Acun Ilıcalı, yüksek, ilçe, AKP

03 May 2024 - 08:40 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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