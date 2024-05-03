Mercedes Benz, Kocaeli'de 100 kişi istihdam edecek

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz Otomotiv, 210 milyon TL'lik yatırımıyla Türkiye'de yeni bir lojistik merkez kurdu. Şirketin Kocaeli, Gebze'deki bu merkezi, tüm Türkiye'deki acentelere parça tedariki sağlayacak.
YENİ İSTİHDAM FIRSATI
Mercedes-Benz Otomotiv'in açıklamasına göre, bu yeni lojistik merkeziyle birlikte 100 kişilik ek istihdam sağlanacak. Şirket, Türkiye'deki acentelere parça tedariki sunacak olan bu merkeziyle yüksek teknolojiyle donatılmış ambar yönetim sistemini kullanmaya başlayarak Türkiye'yi dünyada bu teknolojiyi kullanan üçüncü ülke konumuna getirdi.
Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, yaptığı açıklamada, yeni lojistik merkezinin enerji verimliliği, atık yönetimi ve karbon ayak izinin azaltılması gibi konularda öncü uygulamaları benimseyerek çevresel etkiyi minimize etmeyi amaçladıklarını belirtti. 210 milyon TL'lik bu yatırımla birlikte Türkiye'deki istihdamı da artıran Mercedes-Benz Otomotiv, Gebze'deki tesisini 22 bin metrekareye kadar büyütebileceklerini ifade etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.