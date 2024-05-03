Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi(KOSTÜ) geçtiğimiz günlerde 2024-2025 dönemi için erken kayıt ücretlerine yüzde 80, normal dönem kayıt ücretlerine ise yüzde 120 zam yapılacağını ve bunun yanında taksitlendirme yapılmayacağını açıklamıştı. Bu açıklamaya öğrencilerden ve ailelerinden sert tepki göstermişti. CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı da geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencileri ile bir araya gelmiş ve sorun ve taleplerini dinlemişti. Yıldızlı öğrencilerin sorun ve taleplerini görüşmek üzere KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile bir araya gelecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Yıldızlı "yarın saat 11.00'de KOSTÜ Rektörü hocamız ile görüşeceğim ve öğrenci kardeşlerimizin talep ve önerilerinin dikkate alınmasını isteyeceğim. Aslolan, öğrencilerimizin eğitim hakkından en sağlıklı şekilde yararlanmaya devam edebilmesidir." dedi.
CHP'li Yıldızlı, KOSTÜ Rektörü ile görüşecek
CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı fahiş zam haberleriyle gündeme gelen KOSTÜ öğrencilerinin talep ve önerilerini görüşmek için KOSTÜ Rektörü ile görüşecek
03 May 2024 - 08:56 - Eğitim Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.