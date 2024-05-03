CHP'li Yıldızlı, KOSTÜ Rektörü ile görüşecek

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi(KOSTÜ) geçtiğimiz günlerde 2024-2025 dönemi için erken kayıt ücretlerine yüzde 80, normal dönem kayıt ücretlerine ise yüzde 120 zam yapılacağını ve bunun yanında taksitlendirme yapılmayacağını açıklamıştı. Bu açıklamaya öğrencilerden ve ailelerinden sert tepki göstermişti. CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı da geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencileri ile bir araya gelmiş ve sorun ve taleplerini dinlemişti. Yıldızlı öğrencilerin sorun ve taleplerini görüşmek üzere KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile bir araya gelecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Yıldızlı "yarın saat 11.00'de KOSTÜ Rektörü hocamız ile görüşeceğim ve öğrenci kardeşlerimizin talep ve önerilerinin dikkate alınmasını isteyeceğim. Aslolan, öğrencilerimizin eğitim hakkından en sağlıklı şekilde yararlanmaya devam edebilmesidir." dedi.