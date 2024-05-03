Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iade-i ziyaret gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel görüşmesi sonrası ilk bilgiler kulislere düştü. CHP kaynaklarından alınan bilgilere göre görüşme olumlu bir havada geçti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne iadeiziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Öte yandan Özel, Erdoğan'a " Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi ve ayrıca yanında Manisa'daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden getirdiği mesir macunu hediye etti. AKP kaynakları ise Erdoğan'ın Özel'i seçim başarısı dolayısıyla tebrik ettiğini ve en kısa zamanda CHP'ye iadeiziyarette bulunacağını aktardı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de iadeiziyareti doğruladı ve uygun bir takvimde yapılacağını söyledi.

CHP LİDERİ ÖZEL, GÖRÜŞME SONRASI CHP GENEL MERKEZİ'NE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 2016'dan sonra AKP ve CHP genel başkanlarının ilk kez bir araya geldiği görüşme 1 saat 35 dakika sürdü. Özel çıkışta teşekkür ederek açıklamalarda bulunmadı. CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirmek için kurmayları ile bir araya gelmek için CHP Genel Merkezine gittiği öğrenildi.

"OLUMLU VE VERİMLİ GEÇTİ"

Görüşme sonrası hem AKP hem de CHP kanadı sessizliğini korurken, CHP cephesinden gelen ilk kulis bilgilerine görüşme son derece olumlu ve verimli geçti. Gündem detaylı bir şekilde ele alındı.

CHP KAYNAKLARI: ERDOĞAN, CHP'YE İADEİZİYARET YAPACAK

Özel, oturma düzenini doğru bulmadığını ve bunun telafisine ihtiyaç olduğunu ilettiğini ifade etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a dönerek en kısa sürede CHP Genel Merkezi'ne iadeiziyaret gerektiğini söyledi. CHP kaynakları, Özel'in de bunun üzerine CHP'ye yapılacak ziyaretten memnuniyet duyacaklarını kaydettiğini ifade etti.

AKP KAYNAKLARI: ERDOĞAN, ÖZEL'İ SEÇİM BAŞARISINDAN DOLAYI TEBRİK ETTİ

Görüşme sonrası AKP kaynakları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın zamanda CHP'ye iadeiziyarette bulunacağını aktardı. Öte yandan Erdoğan'ın Özel'i seçim başarısından dolayı tebrik ettiği ve Özel'in başkan olması nedeniyle bir ivme yakaladığını söylediği öğrenildi.

AKP SÖZCÜSÜ ÇELİK, İADEİZİYARETİ DOĞRULADI

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüne ilişkin AA'ya açıklamada bulundu.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A "CUMHURİYET ATEŞİ" VE MESİR MACUNU

Özel, Erdoğan'a "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. Özel, ayrıca yanında Manisa'daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden getirdiği mesir macunu hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Özel'e fincan takımı, çay ve bal hediye etti.

Kaynak: HABERLER.COM