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CHP Lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin TL'lik hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki önemli görüşmede, liderlerin birbirleriyle hediyeleşmesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e fincan takımı, çay ve bal hediye ederken, ana muhalefet lideri Özel ise Erdoğan'a yaklaşık 10 bin lira değerindeki "Cumhuriyet Ateşi" isimli obje ve mesir macunu takdim etti.

CHP Lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin TL'lik hediye mask
CHP Lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin TL'lik hediye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ağırladı. Liderler, tarihi görüşmede birbirlerine hediye verdi.

GÖRÜŞME OLUMLU HAVADA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel'in merakla beklenen görüşmesi 1 saat 35 dakika sürdü. Özel, görüşme sonrası açıklama yapmadan CHP Genel Merkezi'ne giderken, CHP kaynaklarından alınan ilk kulis bilgilerine göre görüşme olumlu bir havada geçti.

CUMHURİYET ATEŞİ İSİMLİ OBJE VE MESİR MACUNU HEDİYE ETTİ
Önemli görüşmede liderlerin hediyeleşmesi de dikkatlerden kaçmadı. Özel, görüşmede Erdoğan'a Paşabahçe'nin "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. Yalnızca 2023 adet üretilen objenin değeri, 9 bin 550 TL. Özel, ayrıca yanında Manisa'daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden getirdiği mesir macunu hediye etti.

CHP Lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin TL'lik hediye

ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E FİNCAN TAKIMI, ÇAY VE BAL
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kendisini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özel'e fincan takımı, çay ve bal hediye etti.

Kaynak: HABERLER.COM

# ziyaret, cumhuriyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, chp, Ankara

03 May 2024 - 09:20 - Siyaset

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