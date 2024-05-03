- Sağlık

Sağlık Bakanlığı’nın yıllığı, cihaz ve hekim sayısındaki gerçeği gözler önüne serdi

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı 2022 Sağlık İstatistikleri Yıllığı, Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkelerinin gerisinde kaldığını ortaya koydu.

Sağlık Bakanlığı’nın yıllığı, cihaz ve hekim sayısındaki gerçeği gözler önüne serdi mask

Merve Kılıç'ın haberine göre, yıllıkta yer alan tıbbi cihazlara ilişkin verilere göre Türkiye’de 2021’de 276 olan ultrason cihazı sayısı 2022’de 6 bin 255’e geriledi. 21 cihazın nereye gönderildiği ise yıllıkta belirtilmedi. Cihaz sayıları dünya ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye’nin cihaz sayısında OECD ve AB ülkelerinin çok gerisinde kaldığı ortaya çıktı. 1 milyon kişiye düşen cihaz sayılarına bakıldığında şu veriler dikkat çekti:

  • Bilgisayarlı tomografi sayısı Türkiye’de 15.6, OECD ülkelerinde 28.4, AB ülkelerinde ise 26.1
  • Mamografi sayısı Türkiye’de 11.4 , OECD’de 22.1, AB’de 22.9
  • MR sayısı Türkiye’de 11.4, OECD’de 18.2, AB’de 17.5
  • Radyoterapi cihazı sayısı Türkiye’de 3, OECD’de 7.6, AB’de 8.1.

Sağlık Bakanlığı’nın elinde 2 bin 715, özelde ise 2 bin 431 ultrason cihazı bulunduğuna da dikkat çeken Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, “Birbirine çok yakın olan ultrason cihazlarıyla yurttaşlar kamu yerine özele mi yönlendirilmek istenmektedir?” diye sordu. Uğur, “Çok ciddi hastalıkların tanısında kullanılan cihazların sayısının diğer ülkelere oranla bu kadar düşük olması, sağlığın piyasalaştırıldığını ortaya koyuyor. Yurttaşlar özeli tercih etmek durumunda kalmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘HEKİM AÇIĞI ORTADA’

Yıllıkta yer alan hekim ve hekim dışı sağlık çalışanlarına ilişkin verilere de dikkat çeken Uğur, şunları kaydetti:

“2021’de 45 bin 672 olan uzman hekim sayısı, 2022’de 50 bin 289 olurken pratisyen hekim 47 bin 216’dan 47 bin 865’e çıkmıştır. Verilerde artış gözlense de uluslararası karşılaştırmada Türkiye, 100 bin kişiye düşen hekim sayısında 228 ile sonuncu sıradadır. Zirvede bulunan Yunanistan’da bu sayı 629’dur.”

Uğur, “‘Giderlerse gitsinler’ denen hekimlerimize sağlıklı çalışma ortamı ve insan onuruna yaraşır koşullar sağlanmalı” dedi.

Kaynak: CUMHURİYET

# çalışma, türkiye, sağlık, dikkat

03 May 2024 - 09:42 - Sağlık

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.090.858 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

1000 ADET DİPLOMAT ZARF

110 GR 1. HAMUR RENKLİ BASKI TASARIM DAHİL 2200 TL+KDV

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

1000 ADET ANTETLİ KAĞIT

80 GR 1. HAMUR RENKLİ BASKI TASARIM DAHİL 1800 TL+KDV

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

1000 ADET CEPLİ DOSYA

22x31 cm 350 gr mat kuşe mat selefon tasarım dahil 7500 TL+KDV

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SATIM VE KESİMİ YAPILIR

Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:198 İzmit Satış 2 : Süverler Köyü Merkez Mevkii Köy Mezarlığı 300mt k...

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

GÜVENLİK ELEMANI ALINACAKTIR

Lise Mezunu Askerliğini yapmış BAY eleman alınacaktır. Başvurular 1 adet fotoğraf ve özgeçmiş ile birlikte SOYDAN İŞ MERKEZİ YÖNETİMİ Alemdar Cad. No...

1000 ADET KARTVİZİT

350 GR MAT KUŞE MAT SELEFON 2 YÖN BASKI TASARIM DAHİL 600 TL+KDV

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

ZAYİ İLANI

Zayi ilanı (kayıp ilanı) vermek için arayınız.

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

bayan eleman

gebze organize san.bulunan restoranımıza 35 yaşa kadar bayan salon içi servis elemanı arıyoruz

0(507) 979 02 12 EGELİLERYEMEK IŞLT.

İLAN VER-ELEMAN BUL

Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL