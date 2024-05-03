Benzine ve motorine zam

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, akaryakıt istasyonlarında tabela bu gece yeniden değişti. Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam yapıldı. Otogaz fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruş indirim geldi.