Zihinsel engelli kıza uyguladığı cinsel istismarı kabul etti, tahliye edildi

Edinilen bilgiye göre, 2021 yılının Eylül ayında, 20 yaşında olan ve yüzde 50 zihinsel engelli bulunan M.A., 6 yaşındaki erkek kardeşi ile sosyal medya hesabından tanıştığı erkek F. ile buluşmak amacıyla gece saatlerinde İzmit Otogarına gitti. F'nin otogara gelmemesi üzerine M.A., erkek kardeşiyle beraber otogarın karşısında bulunan çiğköfteci dükkanına gitti. M.A. tuvalete gittiği esnada dükkanda çalışan D.D. (58), kızın peşinden giderek cinsel saldırıda bulunarak çıplak fotoğrafını çekti. Daha sonra D.D., patronu M.D'ye (51) telefon ederek dükkana çağırırken kendisi ise oradan ayrıldı. M.A. ile tek başına kalan M.D., kıza cinsel saldırıda bulundu.

Olayın ortaya çıkmasıyla 2 şüphelide gözaltına alındı. İfadeler alınan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.D., 6 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili D.D. hakkında, "Basit cinsel saldırı, özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan, M.D. hakkında ise "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandı.

"Müştekini akıl hastası olduğunu bilmiyordum"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık M.D., tutuksuz sanık D.D. ve avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık D.D. "M.A'ya yönelik herhangi bir cinsel eylemim olmamıştır. Müştekini akıl hastası olduğunu bilmiyordum. M.A. ile M.D. arasında cinsel anlamda bir şey yaşanıp yaşanmadığını bilmiyorum. M.A. 2 sefer üzerini çıkararak beni tahrik etmeye çalışıyordu. Ben 2 sefer lavaboda üstünü giydirdim ancak en son bu hareketlerinden çekindiğim için fotoğrafını çekmeye karar verdim. Müştekinin fotoğrafını delil olsun diye kendi rızası ile çektim. Müştekiyle önceye sayalı tanışıklığımız yoktur" diye konuştu.

"Cinsel anlamda beni tahrik edince birliktelik yaşadık"

Savunma yapan tutuklu sanık M.D. ise "Olay tarihinde müştekiyi dükkanın önünde otururken buldum, kendisini önceden tanımam. D.D., bana kızı bir saate gelip alacaklarını söyledi. Evime gitmek için dükkandan ayrılacağım esnada M.A. bana 'Gitme burada kal' dedi. Eve gitmem gerektiğini söyledim ancak ısrar edince bir süre kaldım. Bulunduğumuz zaman zarfında beni tahrik etti, ben uzak durmaya çalıştım ancak yine cinsel anlamda tahriklerine devam edince cinsel birliktelik yaşadık. Daha sonra dükkanın anahtarını bırakıp ayrıldım. Çıkmadan öncede M.A. benden bir miktar para istedi. Kendisine para verdim. Ben müştekinin akıl hastası olduğunu bilmiyordum. Olay bu şekilde gerçekleşmiştir. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, M.D'nin tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine, duruşmanın ertelenmesine karar verdi.