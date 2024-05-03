TÜİK enflasyonu açıkladı

TÜİK merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon nisan ayında bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI EĞİTİMDE OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %103,86 ile eğitim oldu.

AYLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLERDE OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,03 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,58, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,57 olarak gerçekleşti.

ENAG YÜZDE 124,35 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan TÜİK’ten önce enflasyon rakamlarını açıklayan bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG’ın verilerine göre aylık bazda yüzde 5,02 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 124,35 oldu.

ENAG’ın açıklamasına göre en yüksek fiyat artışı yüzde 11,21 ile giyim ve ayakkabıda oldu. Öte yandan lokanta ve otellerdeki fiyat artışı yüzde 9 seviyesinde gerçekleşirken sağlıkta fiyat artışı ya da düşüş yaşanmadı.

Kaynak: YENİÇAĞ