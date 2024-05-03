TÜSŞAD’dan ‘Bahara Merhaba’ pikniği

İlimizin en aktif kültür, sanat, edebiyat derneklerinden biri olan ve genel merkezi İzmit’te bulunan BAYŞAD (Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği), şubat ayında gerçekleştirdiği olağanüstü kongre ile derneği kapatma kararı almıştı. Yeni bir oluşum içerisine giren BAYŞAD’lılar yakın zamanda TÜSŞAD’ı (Tüm Sanatçılar ve Şairler Derneği) kurdu. Derneğin açılımı genişletilerek sanatın her alanında aktif olarak STK’cılığa devam kararı alındı.
ŞARKILAR-TÜRKÜLER
TÜSŞAD üyeleri, Derince Yenikent Çenedere Mesire alanında ‘İMECE USULÜ PİKNİK BAHARA MERHABA’ adı ile gerçekleştirdi. Geniş bir katılımla gerçekleştirilen piknikte davullu zurnalı halaylar çekildi, saz eşliğinde türküler söylendi. Akşamın geç saatlerine kadar süren etkinlikte TÜSŞAD’ı siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, şair ve yazar dostları yalnız bırakmadılar. Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe'nin eşi Sibel Gökçe de piknik alanında TÜSŞAD’a başarılar diledi. Geçici yönetim kurulunun hazır bulunduğu piknikte katılımcılar gönüllerince eğlenerek güneşli havanın tadını çıkardılar.
ETKİNLİKLERE DEVAM
Etkinlik sonrası açıklama yapan kurucu başkan Dilek Dila Mert, “Başarı ekip işidir. Sen ben yok biz varız. TÜSŞAD dedik. Çünkü sanatın her dalı (Tüm Sanatçılar ve Şairler Derneği) olarak etkinliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Hedefimiz her ay farklı konularda üç etkinlik yakın zamanda olağan kongremize gerçekleştirerek, Türkiye çağında temsilcilikler ve şubelerimizle üç senelik yol haritamızı belirleyeceğiz. Katılımcılara teşekkür ederiz.” dedi. Program hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
- Birol ARATEMUR'un haberi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.