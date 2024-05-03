- Yaşam

TÜSŞAD’dan ‘Bahara Merhaba’ pikniği

Tüm Sanatçılar ve Şairler Derneği (TÜSŞAD), Yenikent Çenedere Mesire alanında piknik düzenleyerek güzel vakit geçirdi

TÜSŞAD’dan ‘Bahara Merhaba’ pikniği mask
TÜSŞAD’dan ‘Bahara Merhaba’ pikniği
TÜSŞAD’dan ‘Bahara Merhaba’ pikniği
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İlimizin en aktif kültür, sanat, edebiyat derneklerinden biri olan ve genel merkezi İzmit’te bulunan BAYŞAD (Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği), şubat ayında gerçekleştirdiği olağanüstü kongre ile derneği kapatma kararı almıştı. Yeni bir oluşum içerisine giren BAYŞAD’lılar yakın zamanda TÜSŞAD’ı (Tüm Sanatçılar ve Şairler Derneği) kurdu. Derneğin açılımı genişletilerek sanatın her alanında aktif olarak STK’cılığa devam kararı alındı.

ŞARKILAR-TÜRKÜLER

TÜSŞAD üyeleri, Derince Yenikent Çenedere Mesire alanında ‘İMECE USULÜ PİKNİK BAHARA MERHABA’ adı ile gerçekleştirdi. Geniş bir katılımla gerçekleştirilen piknikte davullu zurnalı halaylar çekildi, saz eşliğinde türküler söylendi. Akşamın geç saatlerine kadar süren etkinlikte TÜSŞAD’ı siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, şair ve yazar dostları yalnız bırakmadılar. Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe'nin eşi Sibel Gökçe de piknik alanında TÜSŞAD’a başarılar diledi. Geçici yönetim kurulunun hazır bulunduğu piknikte katılımcılar gönüllerince eğlenerek güneşli havanın tadını çıkardılar.

ETKİNLİKLERE DEVAM

Etkinlik sonrası açıklama yapan kurucu başkan Dilek Dila Mert, “Başarı ekip işidir. Sen ben yok biz varız. TÜSŞAD dedik. Çünkü sanatın her dalı (Tüm Sanatçılar ve Şairler Derneği) olarak etkinliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Hedefimiz her ay farklı konularda üç etkinlik yakın zamanda olağan kongremize gerçekleştirerek, Türkiye çağında temsilcilikler ve şubelerimizle üç senelik yol haritamızı belirleyeceğiz. Katılımcılara teşekkür ederiz.” dedi. Program hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

TÜSŞAD’dan ‘Bahara Merhaba’ pikniği
TÜSŞAD’dan ‘Bahara Merhaba’ pikniği
TÜSŞAD’dan ‘Bahara Merhaba’ pikniği
  • Birol ARATEMUR'un haberi

# türkiye, sertif gökçe, yeni

03 May 2024 - 10:16 - Yaşam

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