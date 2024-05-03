Körfez Belediye Meclisinde koltuk gerginliği

Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin tek tek görüşülerek karara bağlandığı toplantıda CHP'li meclis üyeleri, Büyük Birlik Partisi meclis üyesinin meclis düzenine göre yanlarında oturmaması gerektiğini belirterek, kendi koltuklarında değil, misafir koltuklarından meclise katılım sağladı.

"Adaletsizlik yaptığımızı düşünmüyoruz"

Başkan Söğüt ise CHP'li meclis üyelerini yerlerine oturmaya davet etti. Başkan Söğüt, "Biz mevcut duruma göre hareket ettik. Sandalye sayısı fazla olsa sorun değil ama elimizdeki meclis salonu bu. İki bölümden oluşuyor salonumuz. '18 meclis üyesi ön 4 sandalyede otursun, 13 meclis üyesi de ön 4 sandalye' derseniz burada adaletsizlik olur. Bunun varsa mevzuatı, teknik bir durumu ona bakar yine değerlendiririz ama bu görev, bu vazife idareye veriliyorsa biraz önce anlattığım şekilde bunun dağılımında adaletsizlik yaptığımızı düşünmüyoruz. Biz mevcut duruma göre hareket ettik" dedi.

"İlimtepe'de itfaiye müfrezesi olacak"

Gündem maddelerinin ardından Yukarı Hereke’ye itfaiye müfrezesi konulması için girişim yapılması yönündeki önergeye cevap veren Başkan Söğüt, " Seçim öncesinde de kısa süre önce de İtfaiye Daire Başkanımızla görüştük. Sadece Yukarı Hereke’de değil, İlimtepe'de de bir itfaiye müfrezesi olacak" ifadelerini kullandı.