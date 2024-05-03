İLİMTEPE'YE İTFAİYE MÜFREZESİ GELİYOR

"İlimtepe'de itfaiye müfrezesi olacak"

Gündem maddelerinin ardından Yukarı Hereke’ye itfaiye müfrezesi konulması için girişim yapılması yönündeki önergeye cevap veren Başkan Söğüt, " Seçim öncesinde de kısa süre önce de İtfaiye Daire Başkanımızla görüştük. Sadece Yukarı Hereke’de değil, İlimtepe'de de bir itfaiye müfrezesi olacak" ifadelerini kullandı.

FOTO: TEMSİLİDİR