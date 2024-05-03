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Rant lobileri, hamsi balığına gözü dikti

Karamürselli balıkçı Ersin Özyılmaz, Ankara’da Orman Bakanlığı’nda katıldığı toplantıda, küçük ölçekli balıkçıyı bitirmek ve hamsi stokçularının yolunu açabilmek için yeni dayatma kanunlar getirilmeye çalışıldığını iddia etti.

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Balıkçı Ersin Özyılmaz, sosyal medya hesabından katıldığı Orman Bakanlığı’ndaki toplantıdaki izlenimlerini şöyle duyurdu, “Binlerce ailenin ekmeği ile oynayıp, yüzbinlerce insanın, temel gıda maddelerinden! Balığın fahiş fiyatla satılabilmesi için onanan ayak oyununu açıklıyorum. Ülkemizin en büyük sorunu olan enflasyonu. Devletin gücünü kullanarak yükseltmeye çalışan rant lobileri, şimdilerde hamsi balığına gözü dikmiştir.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇI

Dört yılda bir hazırlanan, yeni yasak ve kuralların belirlendiği, Balıkçılık sirküleri hazırlığı başlamıştır. Orman Bakanlığında katıldığımız toplantıda küçük ölçekli balıkçıyı tamamen bitirmek ve hamsi stokçularının yolunu açabilmek için, sehven konulduğunu düşünmek istediğimiz, ülkemiz, milletimiz ve enflasyon ile mücadelemize karşı, tehlike arz eden, hazırlanmış maddeler bulunmaktadır.

MİLLET DÜŞMANLIĞI

Küçük ölçekli balıkçıların kullanmış olduğu, hamsi ağına çeşitli yasaklamalar getirmek suretiyle, milletimizin uygun fiyattan hamsi balığını satın alma ihtimali ortadan kalkacak. Meydan, stokçulara kalmak suretiyle, kasasını 600/700 TL bandında taze olarak satın aldığımız hamsi balığı, şu anda olduğu gibi, buzhanede şoklanmış biçimde, 900, 1000, 1200 bandında alacağız. Ülkemizin en büyük düşmanlarından olan, stok yapmak suretiyle, rantçılık yapan, ekonomimizi bozup, devlet ve millet düşmanlığı yapan güruh, maalesef devletin içine sızmak suretiyle, kirli emellerini gerçekleştirmek üzere hareket etmektedir.

BALIKÇILARI DİNLENMESİ

Tarım ve Ormancılık Bakanımız sayın İbrahim Yumaklı Bey’den, bu konuyu acilen incelemesini, konu ile alakalı olan küçük balıkçıları dinlemesini, ilgili avcılık modelinin, eskiden olduğu gibi kalmasını, her hangi bir kısıtlamanın yapılmamasını Türk milleti adına rica ediyoruz. Türkiye’de bulunan tüketici örgütleri, Türkiye'de bulunan hak arayıcıları, TBMM üyeleri, bu konu direkt olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ilgilendirmektedir. Bu sıkıntılı günlerde 100 TL bandında günlük hamsi balığı alabilmesi gereken vatandaşlarımız, yeni sirkülerin, belirtildiği gibi çıkması durumunda 6 aylık, 1 yıllık şoklanmış hamsi balığını 250, 300 TL bandında alabilecektir.

STOKÇULUK, RANTÇILIK

Küçük ölçekli balıkçınıza ve ayak oyunları ile, yasal olarak cebinizden çalınmak istenen paranıza sahip çıkınız. Stokçuluk, rantçılık yaparak, devlete ve millete düşmanlık yapan Müptezeller bilmelidir ki, ne kendimizin, ne de milletimizin ekmeği ile oynayamayacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanı’mız, bu konuda haberdar olacaktır” dedi.

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03 May 2024 - 10:30 - Gündem

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