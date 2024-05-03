Bunun nedenlerini açıklayan “Naylon Altı Ürünleri Neden Yemiyoruz” başlıklı yazımızı okumadıysanız okumanızı öneririz.

Bizim her gün yediğimiz meyveleri @a.okancaglar hesabında Hikayelerde ve öne çıkanlarda görebilirsiniz.

Meyvelerle ilgili dikkat çekmek istediğimiz önemli bir konu çilek üretimidir. ABD’deki bir sivil toplum kuruluşu olan EWG (Environment Working Group - Çevre Çalışma Grubu) her sene sebze ve meyvelerdeki tarım ilacı kalıntılarını analiz ediyor ve kirli düzine ve temiz düzine şeklinde listeler hazırlıyor. Çilek her sene kirliler listesinde. Biz de çevremizde çilek üretiminde hem çok fazla tarım ilacı kullanıldığını hem de naylon altı üretim yapıldığını gözlemliyoruz. Son 4-5 senedir kendi bahçesinde amatörce çilek üreten, temiz üretim yaptığını bildiğimiz bir tanıdığımızdan birkaç hafta çilek alabiliyoruz. Bunun dışında çilek yemiyoruz.

MAYIS AYI MEYVELERİ:

▪️ Karadut

▪️ Malta eriği (yenidünya)

▪️ Yeşil erik (can eriği)

▪️ Çilek

▪️ Limon (Yediveren cinsi)

▪️ Bazı yörelerde greyfurt ve portakal bulmak mümkün.

A. OKAN ÇAĞLAR- NURÇİN ÇAĞLAR

Sağlıklı Yaşıyoruz® @saglikliyasiyoruzcom

İllüstrasyon: Bilge Keysan @bilgekeysan