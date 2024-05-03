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Kocaeli Çevre Platformu, Körfez'de yaşanan iş kazası ile ilgili açıklama yaptı

1 Mayıs 2024 günü Körfez İlçesi’nde bulunan Gübretaş depolama tesisi inşaatında vinç devrilmesi neticesinde 1’i ağır 4 işçimiz yaralanmıştı. Kocaeli Çevre Platformu, bununla ilgili bir açıklama yaptı.

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Kocaeli Çevre Platformu, Körfez'de yaşanan iş kazası ile ilgili açıklama yaptı mask

Kocaeli Çevre Platformu'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" 1 Mayıs 2024 günü Körfez İlçesi’nde bulunan Gübretaş depolama tesisi inşaatında vinç devrilmesi neticesinde 1’i ağır 4 işçimiz yaralanmıştır. Öncelikle yaralanan işçilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Gürbretaş tarafından yapılması planlanan depolama tesisi projesi hakkında 11/08/2023 tarihinde Kocaeli Valiliği tarafından ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR kararı verilmiştir. Bu kararın iptali için aynı zamanda bileşenimiz olan Tütünçiftlik Sahili Güzelleştirme ve Koruma Derneği tarafından Kocaeli 2. İdare Mahkemesinde 11/09/2023 tarihinde dava açılmıştır. 25/12/2023 tarihinde keşfe gidilmiş ve Nisan 2024 tarihinde bilirkişi raporu alınmıştır. Keşif sırasında tesisin temel açma işleminin yapıldığı görülmüştür. Davacı tarafından yürütmenin durdurulması kararı talep edilmişse de henüz bir karar verilmemiştir. Bugün “ölüme ramak kalan” bu iş kazasından, esefle ve üzüntüyle haberdar olduk.

Bu kazanın yaşanmasında inşaat şirketi ve depolama tesisi şirketi yanında başka sorumlular da vardır. ÇED gerekli değildir kararını veren Valilik, bu karara dava açıldığı ve henüz yargı aşamasında olmasına rağmen inşaata izin veren Körfez Belediyesi/ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, keşif sırasında temel açıldığı görüldüğü halde yürütmenin durdurulması kararı verilmemesi, bu kazanın ayak sesleri olmuştur.

Kocaeli’nde yoğun olan sanayinin devlet müsaadesi ile daha da arttırılmasının ve her geçen gün bir yenisi ile karşılaştığımız endüstriyel kazaların dün olduğu gibi bugün de takipçisiyiz. Kocaeli Çevre Platformu olarak bileşenlerimizle “herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını” savunuyoruz ve bunun için bu kazalarda sorumluluğu bulunan herkesin hukuk ve halkın karşısında hesap vermesi için mücadelemize devam edeceğiz."

# 2024, karar, talep, geçmiş, 1 mayıs, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği

03 May 2024 - 10:50 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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