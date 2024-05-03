Bülent Sarı'dan 3 Mayıs mesajı!

CHP İl Başkanı Bülent Sarı Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sarı açıklamasında “Basın özgürlüğünde geri kalmış ülkelerle birlikte en alt sıralarda yer alan Türkiye ne yazık ki kötü bir sınav vermektedir. Basın mensupları baskı, sansür, düşük ücret gibi sorunlarla mücadele etmektedir. Halkın sesi olması gereken basın maalesef sermaye ve iktidar çevreleri tarafından abluka altına alınmaya ve dizayn edilmeye çalışılmaktadır. Yıllar geçtikçe de sorunlar çözülmemekte ve basın çalışanlarının üzerine daha fazla baskı yapılmaktadır. İktidar sahiplerinin çıkarları ile ters düşen haberler yapmaları dahi basın mensuplarının tutuklanmasına, haklarında davalar açılmasına neden olmaktadır.
HER ŞARTTA
Bu sorunlara rağmen gayretle mücadeleye devam eden özellikle yerelde bizleri takip eden Kocaeli’deki basın çalışanlarının bugüne kadar olduğu gibi her koşulda, her şartta yanlarındayız.
DURMADAN...
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır” sözü ışığında çalışmalarına devam eden tüm basın mensuplarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nünü tebrik ederim. Sözlerimi tamamlarken bu günün sadece gün olmadığı bir Türkiye mücadelemize de durmadan devam edeceğimizi de buradan yeniden vurguluyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.