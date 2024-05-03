Spotify o özelliği artık para ile sunacak

Spotify uygulamayı ücretsiz olarak kullanan üyelerini Premium hesaba geçirmek için yeni yollar aramaya başladı.

Uygulamada herkesin görebildiği şarkı sözleri artık sadece Premium kullanıcılarına açık olacak. Spotify kullanıcıları Reddit platformunda bu duruma tepkilerini belirtti. Şirket ise bu şikayetlerin ardından bir açıklama yaparak bu durumu onayladı.

Reddit platformunda gelen yoğun şikayetler sonrasında şirket bir açıklama yaparak bu tarz özelliklerin zamanla ve pazarlara göre değişebileceğini açıkladı. Bu açıklama sonrasında atılan adımın aslında bir deneme olmadığı ortaya çıktı.

Fakat atılan bu adımla hangi ülkelerde bu özelliği geçerli olacağına dair net bir açıklama yapılmadı. Bir süre öncesine kadar şirket sadece bazı kullanıcılara bu kısıtlamayı sunmuştu. Sosyal medyada çokça konuşulan bu adım sonrasında şirketten resmi bir açıklama gelmemesi çokça konuşulmuştu.

Şarkı sözlerini açmaya çalışan kullanıcılar şu mesaj ile karşılaşıyordu: “Spotify Premium’da şarkı sözlerinin keyfini çıkarın”

Spotify bu konu hakkında yaptığı açıklamada net olarak bunu doğrulamadı fakat bu adımının kullanıcıları Premium hesaba geçirmesi için yaptığı planlı bir adım olduğu tahmin ediliyor.

Zamanla bu konu netliğe kavuşacak olsa da şu an için bütün kullanıcılara bu adımın atılıp atılmayacağı ise merak konusu.

Kaynak: YENİÇAĞ