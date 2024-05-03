03 May 2024 - 11:34 - Gündem

Askerlik yerleri belli oldu!

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, mayıs 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri sistem üzerinden ilan edildi.