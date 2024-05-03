İzmit Belediyesi sabahın ilk ışıklarıyla işçilerle buluştu

Güne erken saatlerde başlayan İzmit Belediyesi ailesi, işçilerle bir araya geldi. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal, İklim değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Birol Sağlam, Köy Hizmet Masası Sorumlusu Turgay Oruç, Çınar Ekibi ve meclis üyeleri Üçyol ve Bekirdere‘de servis bekleyen işçileri kek ve meyve suyu ikram etti.
İŞÇİLERDEN TEŞEKKÜR
Sabahın ilk ışıklarıyla işe gitmek için servis bekleyenlere kek ikramı yapan ekip, vatandaşlara Başkan Hürriyet’in selamlarını ileterek kolaylıklar diledi. Vatandaşlar, geleneksel hale gelen bu hizmet ve ikramlardan mutlu olduklarını dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.