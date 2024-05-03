İzmit Belediyesi sabahın ilk ışıklarıyla işçilerle buluştu

Güne erken saatlerde başlayan İzmit Belediyesi ailesi, işçilerle bir araya geldi. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal, İklim değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Birol Sağlam, Köy Hizmet Masası Sorumlusu Turgay Oruç, Çınar Ekibi ve meclis üyeleri Üçyol ve Bekirdere‘de servis bekleyen işçileri kek ve meyve suyu ikram etti.

İŞÇİLERDEN TEŞEKKÜR

Sabahın ilk ışıklarıyla işe gitmek için servis bekleyenlere kek ikramı yapan ekip, vatandaşlara Başkan Hürriyet’in selamlarını ileterek kolaylıklar diledi. Vatandaşlar, geleneksel hale gelen bu hizmet ve ikramlardan mutlu olduklarını dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.