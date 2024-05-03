Erdoğan'dan partisine 'yenilgi' tepkisi

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti yönetiminde faturayı kime keseceği merak konusu. İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre ise partide yenilgiden Erdoğan'ı da sorumlu tutanlar bulunuyor.
Habere göre, kimsenin seçim yenilgisi sorumluluğunu almak istememesi üzerine tepki gösteren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor. Bütün sorumluluğu bana yüklemek isteyenler var. Ama burada ben tek başıma değildim, hepimiz sorumluyuz. Kongre diyorum, kongreye karşı olanlar bile var aramızda. ‘Ne gerek var kongreye’ deniyor. Bu nedenle, teşhisi doğru koyup tedaviyi iyi yapmamız lazım. Çünkü kimse, bize oy vermek için mecbur değil” dedi.
'MAKAS DEĞİŞİKLİĞİ' İDDİASI
Öte yandan, Erdoğan’ın Ramazan Bayramını geçirdiği Marmaris’teki devlet konuk evinde gerçekleştirdiği bazı temasların, AKP’nin bundan sonraki yol haritasında etkili olacağı ifade ediliyor. Erdoğan’ın bayram boyunca fikirlerine önem verdiği bazı isimlerle görüşmeler yaptığı, partide geçmişte görev alanlarla da bir araya geldiği belirtiliyor. Bayramdaki bu temasların, AKP’deki değişimin sadece kişilerle sınırlı olmayacağı, politikalarında da değişikliğe gidileceğinin göstergesi olarak görülüyor. AKP’deki değerlendirmelerde de Erdoğan’ın ‘Bakış açısının değiştiğine’ yönelik yorumlar yapılıyor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Eroldemirbek - cumhurbaşkanı demeden hiç bir şey yapılmıyorsa tek sorumlu odur , dolayısı ile yenilginin de sorumlusudur herkes haklı .
Emekli - KBB BASKANLIGINI IZMIT DERINCE KARAMURSEL EMEKLISIYLE- DAR GELIRLISIYLE-ASGARI UCRETLISIYLE SILKELEDI FAKAT DUSUREMEDILER.DIGER ILCELERDE DEMEKKI BU GURUPLAR YASAMIYOR.AKP NIN KOCAELI DEKI DUSUSUNUN SEBEBI IL YONETIMINDEN BASLAYARAK -MILLETVEKILLERI -VE EN ALTTAKI KADEME BASKANLIKLARIDIR.VATANDASA TEPEDEN BAKAN BIR AKP GELECEK SECIMLERDEDE BU ORTAMIDA BULAMAYACAKTIR.
Kemal - vay bee..akp nin düştüğü hallere bak...yenilgiye sahip çıkan yok..herkes suçu birbirine atıyor..bu daha iyi günleriniz..düzen tuutmaz daha..
Kurt - Yazık yaaa.... Üzülmüş... Hiç bir şeyin sorumlusu sen olurmusun?
Dünya ülkeleri, yüzde beşlik, yüzde onluk enflasyonu indirmek için faiz artırırken, sen NAS var deyip faizi düşürdün. Sonra NAS yokmuş gibi faizi yükselttin, Enflasyonu hortlattın.
Dünyada hiç tercih edilmeyen yap-işlet-devret modeliyle, Hastanelere hasta, yollar, köprüler, hava alanlarına hasta, yolcu ve araç garantilerini dolarla, euro ile verdin. Hazinede kara delik oluşturdun.
Kur Korumalı Mevduat ile zenginlere verdiğin faizle, Merkez bankası 818 milyar zarara uğrattın. (Bu parayla 550 000 deprem konutu yapılabiliyor)
Gereksiz ithalat yaparak, çiftçiyi, üreticiyi batırdın.
Emeklilerin aylıklarında oyunlar oynayarak emeklinin ekmeğine göz diktin.
Neymiş efendim, EKONOMİSTMİŞ...
Fatih - Tahir Başkan bu ISU yuvacık lojman krallığına son ver. Bu bolluk nerde? kime neye göre verildi lojmanlar
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.