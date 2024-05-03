Özgür Özel’den Erdoğan’a bakanlık teklifi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına giderken, çantasında birçok gündem maddesini de götürdü.
95 dakika süren görüşmede, emekli maaşları, asgari ücret, staj çıraklık mağdurları, yeni eğitim müfredatı, kamuda mülakat, atanamayan öğretmenler, Gezi tutukluları, hasta tutuklular, belediyelere kayyum atanması gibi konulara masaya yatırıldı.
Medya ‘boş koltuğu’ tartışırken Özel’den Erdoğan’a dikkat çeken bir teklif de sunuldu.
ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A BAKANLIK TEKLİFİ
CHP lideri Özgür Özel’in kritik görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Deprem Bakanlığı Kurulsun’ teklifi sunduğu öğrenildi.
Özel'in Erdoğan’a “İstanbul'da deprem endişesi var, deprem bakanlığı kurulması gerekiyor. Bu konu siyaset üstü, biz de muhalefet olarak gerekli desteği verelim, bakan yardımcılığına da muhalefetten atama yapabilirsiniz” dediği belirtildi.
ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E ÖVGÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel’i seçim başarısından dolayı tebrik ederek “Sizin başkanlığınızda ivmelenen bir süreç var” ifadelerini kullanarak övdü.
Kaynak: YENİÇAĞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Eroldemirbek - özgür özel çok hata yaptı erdoğan sendelerken elinden tuttu gibi bir şey bu görüşme . hiç bir müsterek noktaları olmayan 2 insan eğer uzlaştı ise benden hiç birine oy yok.
Derinceli - 01 sen git dem/pkk ya oy ver seni ancak onlar cezbeder
Eroldemirbek - boş boş görüşmeler halkın derdi geçim bunlar konuşuyor o boş koltuk ne? o boş koltuk erdoğanı merkezde göstermek için di 2koltuk olsa erdoğan 2 kişi den biri olurdu merkez koltuk olmazdı . millet aç aç
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.