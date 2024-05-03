Sakarya ve Bandırma’ya ceza

“10- Sakaryaspor’un, 28.04. 2024 tarihinde oynanan Giresunspor-Sakaryaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
11- Çorum FK Kulübü görevlisi Özgür Yıldırım’ın, 28.04.2024 tarihinde Erzurum oynanan Erzurumspor FK-Çorum FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
12- Bandırmaspor Kulübü sporcusu Dominique Joel Badji’nin, 28.04.2024 tarihinde oynanan Kocaelispor-Bandırmaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir”…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.