Sakarya ve Bandırma’ya ceza

“10- Sakaryaspor’un, 28.04. 2024 tarihinde oynanan Giresunspor-Sakaryaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

11- Çorum FK Kulübü görevlisi Özgür Yıldırım’ın, 28.04.2024 tarihinde Erzurum oynanan Erzurumspor FK-Çorum FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

12- Bandırmaspor Kulübü sporcusu Dominique Joel Badji’nin, 28.04.2024 tarihinde oynanan Kocaelispor-Bandırmaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir”…