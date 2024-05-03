Gölcükspor, Lüleburgaz maçına Hazır

HEDEF 3 PUAN
Gölcükspor, Lüleburgaz maçı öncesinde form tutmak için yoğun bir tempoda çalışmalarına devam etti. Antrenmanda futbolcular, max koşusu ve dar alanda çift kale maçıyla tempoyu yükseltti. Dar alanda yapılan çift kale maçında oyuncular, birbirlerine karşı kıyasıya mücadele ederek, haftanın ilk antrenmanını tamamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ali - Koskoca klübü partililer bitirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.