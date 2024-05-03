Gölcükspor, Lüleburgaz maçına Hazır

HEDEF 3 PUAN

Gölcükspor, Lüleburgaz maçı öncesinde form tutmak için yoğun bir tempoda çalışmalarına devam etti. Antrenmanda futbolcular, max koşusu ve dar alanda çift kale maçıyla tempoyu yükseltti. Dar alanda yapılan çift kale maçında oyuncular, birbirlerine karşı kıyasıya mücadele ederek, haftanın ilk antrenmanını tamamladı.