03 May 2024 - 12:15- Spor G:

KAZAN İKİ MAÇI, ÇIK FİNALE SÜPER OL!

Geldik son iki maça. Kocaelispor pazar günü deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Rakiplere bakmaksızın 2 maçı da kazandığımızda direkt Play - Off finalindeyiz, tek maçla Süper Lig’e çıkabileceğiz. Çünkü ligin son maçını 12 Mayıs Pazar günü İzmit’te Sakarya ile oynayacağız. İki maçı da kazanırsak, Çorum da iki maçı kazansa bile,puan eşitliğinde averaj bizde bulunuyor….

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖZEL HABER ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
KAZAN İKİ MAÇI, ÇIK FİNALE SÜPER OL! mask

Hafta boyunca antrenmanlarına ara vermeden devam eden Kocaelispor, Bodrum’da kampa girdi, pazar günü yapılacak maçın saatini bekliyor. Müsabaka 16.00’da başlayacak. Yarın yapılacak ter idmanın ardından Yeşil – Siyahlılar, bu kritik maça tamamen hazır olacak. 170 Kocaelispor taraftarı da yarın yola çıkıyor ve statta hazır bulunarak takımına destek verecek…

HAZIRLIKLAR YARIN TAMAMLANACAK

Trendyol 1. Lig’de üçüncülük mücadelesi veren Kocaelispor, pazar günü Bodrum FK ile deplasmanda mücadele edecek. Temsilcimizde tüm hazırlıklar yarın yapılacak olan antrenmanın ardından sona erecek. Bodrum Salmakis Otel’de kampta olan Kocaelispor, son hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini bekleyecek. Bodrum FK da bu maça hafta boyunca sıkı bir şekilde hazırlandı. Rakibimiz ev sahibi olduğu karşılaşmalarda çok daha iyi bir profil çiziyor. Dikkatli olmamız lazım…

RAKİBİMİZ SON 7 MAÇINDA YENİLMEDİ

Kocaelispor’un pazar günü deplasmanda mücadele edeceği Bodrum FK son haftalarda çok formda. Ege temsilcisi 9 Mart’tan bu yana yenilgi yüzü görmedi. Geriye düştüğü maçlarda da ya kazandı, ya da maçı berabere bitirdi. Bodrum son 7 haftada hiç yenilmedi. Bandırma ile 0-0, Bolu ile 1-1 berabere kalan Bodrum, Manisaspor’u ise deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sonrasında, Keçiörengücü ile 0-0, Adanaspor ile 1-1 berabere kalan takım, Şanlıurfaspor’u sahasında geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bodrum bu 7 haftada son olarak Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı.

HAKEM SÜPER LİG’DEN

Bodrum FK - Kocaelispor maçını Balıkesir Bölgesi, Süper Lig Hakemi Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcıları Bersan Duran, Özcan Sultanoğlu olacak. 4.Hakem ise Burak Taşkınsoy. Oğuzhan Çakır, Kocaelispor ile son olarak deplasmanda oynanan Göztepe maçında görev yapmıştı. Karşılaşmayı iyi yöneten Çakır, herhangi bir sorun olmadan maçı tamamlamıştı. Temsilcimiz o karşılaşmayı Emir Ortakaya’nın attığı golle 1-0 kazanmıştı.

TÜM MAÇLAR SAAT 16.00’DA, BİZİM MAÇ BEİNMAX’TE

Yarın oynanacak olan Eyüpspor - Göztepe maçı dışında pazar günü oynanacak Trendyol 1. Lig’de tam 8 maç, yine aynı saatte başlayacak. TRT Spor, tüm maçları konferans şeklinde ortak yayınlayacak. Beinsportmax 1’den ise tam kesintisiz yayınlanacak. Kocaeli Gazetesi internet sitesinden de her zamanki gibi karşılaşma canlı anlatımla aktarılacak. 190 Kocaelisporlu taraftar maçı yerinde takip edecek. Temsilcimizi hiçbir yerde hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımız, 650 kilometre seyahat edip takımlarını destekleyecek.

MAÇIN KÜNYESİ

Bodrum FK - Kocaelispor

STAT: Bodrum Şehir Stadı

SAAT: 16.00

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Bersan Duran, Özcan Sultanoğlu, (4.hakem)Burak Taşkınsoy

YAYIN: Bein Sports Max 1, TRT Spor (Konferans),  www.kocaeligazetesi.com.tr (Canlı anlatım)

MUHTEMEL ONBİRLER:

BODRUM FK

Diogo Sousa

Üzeyir Ergün

Süleyman Özd.

Ali Aytemur

Cenk Şen

Erkan Değişmez

David Brazao

Musah Mohammed

Samet Yalçın

Burak Çoban

Gökdeniz Bayrakdar

KOCAELİSPOR

Gökhan Değirmenci

Yusuf Abdioğlu

Burak Öksüz

Emir Ortakaya

Duhan Aksu

Oğuz Ceylan

Cihat Çelik

Reis Amaral

Giorgi Beridze

Daniel Candeias

Ramil Şeydayev

# Kocaelispor, bodrum, seyahat

03 May 2024 - 12:15 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Berat - Maça sürekli yarın yazmışsınız ama maç pazar günü, daha iyi araştırın, öyle yazın lütfen.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 13:17
03

Mustafa Şener - @Bodrumlu 01 nolu yoruma cevabı: Çok beklersiniz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 14:52
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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