KAZAN İKİ MAÇI, ÇIK FİNALE SÜPER OL!

Hafta boyunca antrenmanlarına ara vermeden devam eden Kocaelispor, Bodrum’da kampa girdi, pazar günü yapılacak maçın saatini bekliyor. Müsabaka 16.00’da başlayacak. Yarın yapılacak ter idmanın ardından Yeşil – Siyahlılar, bu kritik maça tamamen hazır olacak. 170 Kocaelispor taraftarı da yarın yola çıkıyor ve statta hazır bulunarak takımına destek verecek…
HAZIRLIKLAR YARIN TAMAMLANACAK
Trendyol 1. Lig’de üçüncülük mücadelesi veren Kocaelispor, pazar günü Bodrum FK ile deplasmanda mücadele edecek. Temsilcimizde tüm hazırlıklar yarın yapılacak olan antrenmanın ardından sona erecek. Bodrum Salmakis Otel’de kampta olan Kocaelispor, son hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini bekleyecek. Bodrum FK da bu maça hafta boyunca sıkı bir şekilde hazırlandı. Rakibimiz ev sahibi olduğu karşılaşmalarda çok daha iyi bir profil çiziyor. Dikkatli olmamız lazım…
RAKİBİMİZ SON 7 MAÇINDA YENİLMEDİ
Kocaelispor’un pazar günü deplasmanda mücadele edeceği Bodrum FK son haftalarda çok formda. Ege temsilcisi 9 Mart’tan bu yana yenilgi yüzü görmedi. Geriye düştüğü maçlarda da ya kazandı, ya da maçı berabere bitirdi. Bodrum son 7 haftada hiç yenilmedi. Bandırma ile 0-0, Bolu ile 1-1 berabere kalan Bodrum, Manisaspor’u ise deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sonrasında, Keçiörengücü ile 0-0, Adanaspor ile 1-1 berabere kalan takım, Şanlıurfaspor’u sahasında geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bodrum bu 7 haftada son olarak Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı.
HAKEM SÜPER LİG’DEN
Bodrum FK - Kocaelispor maçını Balıkesir Bölgesi, Süper Lig Hakemi Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcıları Bersan Duran, Özcan Sultanoğlu olacak. 4.Hakem ise Burak Taşkınsoy. Oğuzhan Çakır, Kocaelispor ile son olarak deplasmanda oynanan Göztepe maçında görev yapmıştı. Karşılaşmayı iyi yöneten Çakır, herhangi bir sorun olmadan maçı tamamlamıştı. Temsilcimiz o karşılaşmayı Emir Ortakaya’nın attığı golle 1-0 kazanmıştı.
TÜM MAÇLAR SAAT 16.00’DA, BİZİM MAÇ BEİNMAX’TE
Yarın oynanacak olan Eyüpspor - Göztepe maçı dışında pazar günü oynanacak Trendyol 1. Lig’de tam 8 maç, yine aynı saatte başlayacak. TRT Spor, tüm maçları konferans şeklinde ortak yayınlayacak. Beinsportmax 1’den ise tam kesintisiz yayınlanacak. Kocaeli Gazetesi internet sitesinden de her zamanki gibi karşılaşma canlı anlatımla aktarılacak. 190 Kocaelisporlu taraftar maçı yerinde takip edecek. Temsilcimizi hiçbir yerde hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımız, 650 kilometre seyahat edip takımlarını destekleyecek.
MAÇIN KÜNYESİ
Bodrum FK - Kocaelispor
STAT: Bodrum Şehir Stadı
SAAT: 16.00
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Bersan Duran, Özcan Sultanoğlu, (4.hakem)Burak Taşkınsoy
YAYIN: Bein Sports Max 1, TRT Spor (Konferans), www.kocaeligazetesi.com.tr (Canlı anlatım)
MUHTEMEL ONBİRLER:
BODRUM FK
Diogo Sousa
Üzeyir Ergün
Süleyman Özd.
Ali Aytemur
Cenk Şen
Erkan Değişmez
David Brazao
Musah Mohammed
Samet Yalçın
Burak Çoban
Gökdeniz Bayrakdar
KOCAELİSPOR
Gökhan Değirmenci
Yusuf Abdioğlu
Burak Öksüz
Emir Ortakaya
Duhan Aksu
Oğuz Ceylan
Cihat Çelik
Reis Amaral
Giorgi Beridze
Daniel Candeias
Ramil Şeydayev
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Berat - Maça sürekli yarın yazmışsınız ama maç pazar günü, daha iyi araştırın, öyle yazın lütfen.
Bodrumlu - KOCAELİSPOR Tarihi yenilgi alacak.
Mustafa Şener - Çok beklersiniz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.