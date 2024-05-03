KAZAN İKİ MAÇI, ÇIK FİNALE SÜPER OL!

Hafta boyunca antrenmanlarına ara vermeden devam eden Kocaelispor, Bodrum’da kampa girdi, pazar günü yapılacak maçın saatini bekliyor. Müsabaka 16.00’da başlayacak. Yarın yapılacak ter idmanın ardından Yeşil – Siyahlılar, bu kritik maça tamamen hazır olacak. 170 Kocaelispor taraftarı da yarın yola çıkıyor ve statta hazır bulunarak takımına destek verecek…

HAZIRLIKLAR YARIN TAMAMLANACAK

Trendyol 1. Lig’de üçüncülük mücadelesi veren Kocaelispor, pazar günü Bodrum FK ile deplasmanda mücadele edecek. Temsilcimizde tüm hazırlıklar yarın yapılacak olan antrenmanın ardından sona erecek. Bodrum Salmakis Otel’de kampta olan Kocaelispor, son hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini bekleyecek. Bodrum FK da bu maça hafta boyunca sıkı bir şekilde hazırlandı. Rakibimiz ev sahibi olduğu karşılaşmalarda çok daha iyi bir profil çiziyor. Dikkatli olmamız lazım…

RAKİBİMİZ SON 7 MAÇINDA YENİLMEDİ

Kocaelispor’un pazar günü deplasmanda mücadele edeceği Bodrum FK son haftalarda çok formda. Ege temsilcisi 9 Mart’tan bu yana yenilgi yüzü görmedi. Geriye düştüğü maçlarda da ya kazandı, ya da maçı berabere bitirdi. Bodrum son 7 haftada hiç yenilmedi. Bandırma ile 0-0, Bolu ile 1-1 berabere kalan Bodrum, Manisaspor’u ise deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sonrasında, Keçiörengücü ile 0-0, Adanaspor ile 1-1 berabere kalan takım, Şanlıurfaspor’u sahasında geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bodrum bu 7 haftada son olarak Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı.

HAKEM SÜPER LİG’DEN

Bodrum FK - Kocaelispor maçını Balıkesir Bölgesi, Süper Lig Hakemi Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcıları Bersan Duran, Özcan Sultanoğlu olacak. 4.Hakem ise Burak Taşkınsoy. Oğuzhan Çakır, Kocaelispor ile son olarak deplasmanda oynanan Göztepe maçında görev yapmıştı. Karşılaşmayı iyi yöneten Çakır, herhangi bir sorun olmadan maçı tamamlamıştı. Temsilcimiz o karşılaşmayı Emir Ortakaya’nın attığı golle 1-0 kazanmıştı.

TÜM MAÇLAR SAAT 16.00’DA, BİZİM MAÇ BEİNMAX’TE

Yarın oynanacak olan Eyüpspor - Göztepe maçı dışında pazar günü oynanacak Trendyol 1. Lig’de tam 8 maç, yine aynı saatte başlayacak. TRT Spor, tüm maçları konferans şeklinde ortak yayınlayacak. Beinsportmax 1’den ise tam kesintisiz yayınlanacak. Kocaeli Gazetesi internet sitesinden de her zamanki gibi karşılaşma canlı anlatımla aktarılacak. 190 Kocaelisporlu taraftar maçı yerinde takip edecek. Temsilcimizi hiçbir yerde hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımız, 650 kilometre seyahat edip takımlarını destekleyecek.

MAÇIN KÜNYESİ

Bodrum FK - Kocaelispor

STAT: Bodrum Şehir Stadı

SAAT: 16.00

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Bersan Duran, Özcan Sultanoğlu, (4.hakem)Burak Taşkınsoy

YAYIN: Bein Sports Max 1, TRT Spor (Konferans), www.kocaeligazetesi.com.tr (Canlı anlatım)

MUHTEMEL ONBİRLER:

BODRUM FK

Diogo Sousa

Üzeyir Ergün

Süleyman Özd.

Ali Aytemur

Cenk Şen

Erkan Değişmez

David Brazao

Musah Mohammed

Samet Yalçın

Burak Çoban

Gökdeniz Bayrakdar

KOCAELİSPOR

Gökhan Değirmenci

Yusuf Abdioğlu

Burak Öksüz

Emir Ortakaya

Duhan Aksu

Oğuz Ceylan

Cihat Çelik

Reis Amaral

Giorgi Beridze

Daniel Candeias

Ramil Şeydayev