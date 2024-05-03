Derince, Denizli karşısında “ya tamam ya devam” diyecek

SARIYER’İN KAYBETMESİ ŞART!

Belediye Derincespor yarın sahasında Denizlispor’u konuk edecek. Temsilcimiz ligde kalmak için mücadele edecek. Ligde kalmak için hayati değere sahip olan karşılaşma bugün saat 15.00’te başlayacak. Geçtiğimiz hafta Menemenspor karşısında 7-1 mağlup olan temsilcimiz, yarın kazanıp Sarıyer’in kaybetmesini bekleyecek…

İHTİMALLER SARMALI…

Ligde kalmak için Denizlispor karşısında çok kritik bir maça çıkacak olan Belediye Derincespor, ihtimaller içerisinde adeta kayboldu. Derince kazanır, Sarıyer kaybederse temsilcimiz ligde kalacak. Eğer Derince berabere kalır, Sarıyer kaybederse, temsilcimiz ikili averaj avantajı ile ligde kalır. Temsilcimiz kaybeder ve bir alt sıradaki Düzcespor kazanırsa, Düzcespor ligde kalır. Uzun lafın kısası bugün Derince kazanmak, Sarıyer’in kaybetmesini beklemek zorunda. Derince kaybetmesi halinde bin bir çabayla çıktığı TFF 2. Lig’e veda edecek.