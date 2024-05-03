Kocaeli'de ekmek 10 lira oldu!

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Esnaf Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Kadir Durmuş, esnafın Fırıncılar Odası Başkanlığı’na yaptığı zam talebini Ticaret Bakanlığı’na ilettiklerini açıklamıştı. Fırıncıların, 200 gramlık ekmeğin en az 10 liradan satılmasını talep ettiğini söyleyen Durmuş, karar onaylanırsa duyuracaklarını ifade etmişti.
Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, bunun üzerine dün yaptığı açıklamayla birlikte Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği’ne yapmış oldukları başvuru sonucunda karar belli oldu.
Alınan karara göre 6 Mayıs Pazartesi günü itibariyle 200 gram ekmek 10 TL'den satılmaya başlanacağı açıklandı. Buna göre; Kocaeli’de 210 gramı 8 TL olan ekmek 6 Mayıs Pazartesi günü itibariyle 200 grama düşürülerek 10 TL'ye satılacak.
En son ocak ayında gelen küçük zamla birlikte 8 liraya çıkarılan ekmek fiyatları artan maliyetler sonrasında fırıncılar zam talebinde bulunmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Sami - ooohhhhhhhhhh
Söz - Vali bey lütfetsede bu fırncı mafyasıyla ilgilense
İzmitli - Yahuuuuuuuuuu Bu Nasıl Şehir Memleketin Ticaret Bakanı Kocaeli Valisi Kocaeli Büyükşehir Belkediye Başkanı Ne iş yapar Kocaeli Halkının sabrı taşıyor Fırıncılar ve Minibüsçülerden artık bıçak kemiğe dayandı Sahipsiz şehir Kocaeli güye Mutlu Şehir Kocaeli boş sloganla olmuyor Millet geçim derdinden intihar ediyor. Bu Kenti sokağamı dökeceksiniz.... !
12345 - Hayyyy masallah be Avrupa bizi kiskanmalara doyamayacak.ekmek 10 TL.yaparsa akp yapar, keşke buğday ithal edeceğimize çiftçimize destek olsalardı.neyse ya ver mehteri.....
Deri̇nce'li̇ Oğuz - BENİM VİCDANIM RAHAT HAMD OLSUN BU SEÇİMDE VERMEDİM OY BUNDAN SONRA DA VERMEM,OY VERENLERİN VİCDANI NE KADAR RAHAT OLACAK ONUDA YIL ORTASINDAKİ SGK,BAĞKUR EMEKLİ,MEMUR VE EMEKLİSİ ZAMMINDA BELLİ OLACAK
Deri̇nce'li̇ Oğuz - NEDEN SEÇİMDEN SONRA ZAM YAPILDI,YÜREKLERİ YETMEDİ SEÇİMDEN ÖNCE 50 KRŞ.DEĞİLDE 2.50 TL.YAPILMADI,ZATEN RAMAZAN PİDE FİYATININ AÇIKLANMASINDAN BELLİ İDİ NİSAN VEYA MAYIS AYINDA ZAM YAPILACAĞI,YILDA Bİ ÜRÜNE 3 DEFA ZAM YAPILMASI NE VİCDANA NEDE HUKUKA SIĞAR,LAKİN BİZDEKİ YÖNETİCİLERDE NE VİCDAN VAR NEDE HUKUK TANIMA
Emekli - KBB BASKANI 2.5 MILYON NUUFUSU OLAN BU SEHIR BIR HALK EKMEK FAB. YAPILMASINI HAK ETMIYORMU. BUGUN SEHIRLERIN HARICINDE ILCELERDE BILE OLAN HALK EKMEK FAB. MEVCUT. ORNEK OLARAK MERSIN ILI TARSUS ILCESI.KBB BASKANI KOCAELI NIN HALK EKMEK FAB. ICIN SARTLARIN OLUSMADIGI BAHANESIYLE ESNAF ODASINA DESTEGINI GOSTERMEKTEDIR. CUNKI KOCAELI BB SI ESNAF ODALARI TARAFINDAN YONETILMEKTEDIR.NE ISTERLERSE SESI CIKMAYAN SEYIRCI KALAN KBB BASKANI DIYETINI ODEMEYE DEVAM ETMEKTEDIR. BU ULASIM ICINDE GECERLIDIR.
İzmitli - Yapın 10 tl görün gününüzü 200 gr ekmek 10 tl olurmu yuh.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.