03 May 2024 - 12:35- Ekonomi G:

Kocaeli'de ekmek 10 lira oldu!

Bugün açıklanan karar göre, pazartesi gününden itibaren 200 gram ekmek 10 TL'den satılmaya başlanacak.

HABER MERKEZİ
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Kocaeli'de ekmek 10 lira oldu! mask

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Esnaf Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Kadir Durmuş, esnafın Fırıncılar Odası Başkanlığı’na yaptığı zam talebini  Ticaret Bakanlığı’na ilettiklerini açıklamıştı. Fırıncıların, 200 gramlık ekmeğin en az 10 liradan satılmasını  talep ettiğini söyleyen Durmuş, karar onaylanırsa duyuracaklarını  ifade etmişti.

Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, bunun üzerine dün yaptığı açıklamayla birlikte Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği’ne yapmış oldukları başvuru sonucunda karar belli oldu.

Alınan karara göre 6 Mayıs Pazartesi günü itibariyle 200 gram ekmek 10 TL'den satılmaya başlanacağı açıklandı. Buna göre; Kocaeli’de 210 gramı 8 TL olan ekmek 6 Mayıs Pazartesi günü itibariyle 200 grama düşürülerek 10 TL'ye satılacak. 

En son ocak ayında gelen küçük zamla birlikte 8 liraya çıkarılan ekmek fiyatları artan maliyetler sonrasında fırıncılar zam talebinde bulunmuştu.
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03 May 2024 - 12:35 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(8)
07

Söz - Vali bey lütfetsede bu fırncı mafyasıyla ilgilense

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 14:11
06

İzmitli - Yahuuuuuuuuuu Bu Nasıl Şehir Memleketin Ticaret Bakanı Kocaeli Valisi Kocaeli Büyükşehir Belkediye Başkanı Ne iş yapar Kocaeli Halkının sabrı taşıyor Fırıncılar ve Minibüsçülerden artık bıçak kemiğe dayandı Sahipsiz şehir Kocaeli güye Mutlu Şehir Kocaeli boş sloganla olmuyor Millet geçim derdinden intihar ediyor. Bu Kenti sokağamı dökeceksiniz.... !

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 13:59
05

12345 - Hayyyy masallah be Avrupa bizi kiskanmalara doyamayacak.ekmek 10 TL.yaparsa akp yapar, keşke buğday ithal edeceğimize çiftçimize destek olsalardı.neyse ya ver mehteri.....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 13:55
04

Deri̇nce'li̇ Oğuz - BENİM VİCDANIM RAHAT HAMD OLSUN BU SEÇİMDE VERMEDİM OY BUNDAN SONRA DA VERMEM,OY VERENLERİN VİCDANI NE KADAR RAHAT OLACAK ONUDA YIL ORTASINDAKİ SGK,BAĞKUR EMEKLİ,MEMUR VE EMEKLİSİ ZAMMINDA BELLİ OLACAK

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 13:39
03

Deri̇nce'li̇ Oğuz - NEDEN SEÇİMDEN SONRA ZAM YAPILDI,YÜREKLERİ YETMEDİ SEÇİMDEN ÖNCE 50 KRŞ.DEĞİLDE 2.50 TL.YAPILMADI,ZATEN RAMAZAN PİDE FİYATININ AÇIKLANMASINDAN BELLİ İDİ NİSAN VEYA MAYIS AYINDA ZAM YAPILACAĞI,YILDA Bİ ÜRÜNE 3 DEFA ZAM YAPILMASI NE VİCDANA NEDE HUKUKA SIĞAR,LAKİN BİZDEKİ YÖNETİCİLERDE NE VİCDAN VAR NEDE HUKUK TANIMA

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 13:37
02

Emekli - KBB BASKANI 2.5 MILYON NUUFUSU OLAN BU SEHIR BIR HALK EKMEK FAB. YAPILMASINI HAK ETMIYORMU. BUGUN SEHIRLERIN HARICINDE ILCELERDE BILE OLAN HALK EKMEK FAB. MEVCUT. ORNEK OLARAK MERSIN ILI TARSUS ILCESI.KBB BASKANI KOCAELI NIN HALK EKMEK FAB. ICIN SARTLARIN OLUSMADIGI BAHANESIYLE ESNAF ODASINA DESTEGINI GOSTERMEKTEDIR. CUNKI KOCAELI BB SI ESNAF ODALARI TARAFINDAN YONETILMEKTEDIR.NE ISTERLERSE SESI CIKMAYAN SEYIRCI KALAN KBB BASKANI DIYETINI ODEMEYE DEVAM ETMEKTEDIR. BU ULASIM ICINDE GECERLIDIR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 13:25
01

İzmitli - Yapın 10 tl görün gününüzü 200 gr ekmek 10 tl olurmu yuh.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 13:18
Diğer 6 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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