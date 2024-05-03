Kocaeli'de ekmek 10 lira oldu!

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Esnaf Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Kadir Durmuş, esnafın Fırıncılar Odası Başkanlığı’na yaptığı zam talebini Ticaret Bakanlığı’na ilettiklerini açıklamıştı. Fırıncıların, 200 gramlık ekmeğin en az 10 liradan satılmasını talep ettiğini söyleyen Durmuş, karar onaylanırsa duyuracaklarını ifade etmişti.

Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, bunun üzerine dün yaptığı açıklamayla birlikte Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği’ne yapmış oldukları başvuru sonucunda karar belli oldu.

Alınan karara göre 6 Mayıs Pazartesi günü itibariyle 200 gram ekmek 10 TL'den satılmaya başlanacağı açıklandı. Buna göre; Kocaeli’de 210 gramı 8 TL olan ekmek 6 Mayıs Pazartesi günü itibariyle 200 grama düşürülerek 10 TL'ye satılacak.

En son ocak ayında gelen küçük zamla birlikte 8 liraya çıkarılan ekmek fiyatları artan maliyetler sonrasında fırıncılar zam talebinde bulunmuştu.