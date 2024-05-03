Dar gelirli vatandaşların, emeklilerin ve öğrencilerin uygun fiyatlı ve lezzetli yemeğe ulaşabilmeleri amacıyla Gülümse Kafe Fevziye'yi kent lokantasına dönüştüren İzmit Belediyesi, burada 3 çeşit yemeği 40 TL'ye satışa sunuyor. Bu projenin ilgi görmesinin ardından Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in talimatları doğrultusunda ikinci kent lokantası Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde hizmet verecek. 3 çeşit yemeğin 40 TL'ye satışa sunulacağı lokanta için ekipler çalışmalarına hızla devam ediyor. Kent lokantasının kısa sürede hizmete açılması bekleniyor.
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İzmit'in 2.Kent Lokantasında çalışmalar sürüyor
İzmit'te öğrencilerin ve dar gelirli vatandaşların hem lezzetli hem de hijyenik yemeklere uygun fiyata ulaşabilmesi için başlatılan kent lokantası projesinin ikincisi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde hayata geçirilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - fatma bşk. CHP nin başına geçmeye hazırlan özgür özel de akp li çıktı .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.