İzmit'in 2.Kent Lokantasında çalışmalar sürüyor

Dar gelirli vatandaşların, emeklilerin ve öğrencilerin uygun fiyatlı ve lezzetli yemeğe ulaşabilmeleri amacıyla Gülümse Kafe Fevziye'yi kent lokantasına dönüştüren İzmit Belediyesi, burada 3 çeşit yemeği 40 TL'ye satışa sunuyor. Bu projenin ilgi görmesinin ardından Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in talimatları doğrultusunda ikinci kent lokantası Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde hizmet verecek. 3 çeşit yemeğin 40 TL'ye satışa sunulacağı lokanta için ekipler çalışmalarına hızla devam ediyor. Kent lokantasının kısa sürede hizmete açılması bekleniyor.