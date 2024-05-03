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Başkan Gökçe, Görüşmelerini Sürdürüyor

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe nezaket ziyaretleri kapsamında kendisini ziyaret eden konukları ile bir araya gelerek görüşmelerde bulunuyor

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Başkan Gökçe, Görüşmelerini Sürdürüyor mask
Başkan Gökçe, Görüşmelerini Sürdürüyor
Başkan Gökçe, Görüşmelerini Sürdürüyor
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GÜRBÜZ ÇAPAN’DAN ZİYARET

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe nezaket görüşmeleri kapsamında kendisini ziyaret eden konukları ile bir araya geliyor. Başkan Gökçe bu kapsamda bir araya geldiği Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Dr.Gürbüz Çapan, Özgür Gazeteciler Platform Sözcüsü Gazeteci Çetin Yılmaz ve önceki dönem milletvekili adayı Cuma Karavar'a nezaketleri için teşekkür etti. Başkan Gökçe, yine ülkemizi temsil ederek dereceye giren Kocaeli Yüzme Kulübü öğrencilerinden Bedirhan Ayhan ve Tuana Bayar'ı da başarılarından dolayı tebrik etti.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Başkan Gökçe ayrıca Disk- Emekli-Sen Derince Şube Başkanı Behçet Köşe ve yönetimi, Kromozom Kardeşliği Derneği Başkanı Neriman Akbulut ve özel öğrenciler, Derince Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Necdet Meriçli ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Karslılar Derneği Başkanı Alper Yılmaz ve yönetimi, Sivas Zara Zogalli Köyü Derneği Başkanı Gönül Tunç ve yönetimi, Deva Partisi Derince İlçe Başkanı Yılmaz Güney ve yönetimi ile Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Ünal Çelik ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti.

Başkan Gökçe, Görüşmelerini Sürdürüyor
Başkan Gökçe, Görüşmelerini Sürdürüyor
Başkan Gökçe, Görüşmelerini Sürdürüyor
Başkan Gökçe, Görüşmelerini Sürdürüyor
Başkan Gökçe, Görüşmelerini Sürdürüyor
Başkan Gökçe, Görüşmelerini Sürdürüyor
Başkan Gökçe, Görüşmelerini Sürdürüyor
Başkan Gökçe, Görüşmelerini Sürdürüyor

# ilçe, emekli, sertif gökçe, ziyaret

03 May 2024 - 12:55 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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