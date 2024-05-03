- Spor

Bu maç kaçmaz!

Bölgesel Amatör Lig’e çıkma mücadelesi veren, Karamürselspor ile Bağdatspor yarın baraj maçında karşılaşacak. Kazanan adını BAL’a yazdıracak

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
Bu maç kaçmaz! mask

KAZANAN BAL’DA

Süper Amatör Lig Play - Off maçları, Çayırovaspor’un şampiyonluğu ile tamamlandı. Bölgesel Amatör Lig’e adını ilk yazdıran ekip Çayırovaspor oldu. Şimdi sıra 2. takımın belirlenmesine geldi. Yarın, Karamürselspor ile Bağdatspor baraj maçına çıkacak. Maçı kazanan adını BAL’a yazdıracak. Karşılaşma saat 16.30’da başlayacak ve Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanacak.
# oldu

03 May 2024 - 13:05 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.090.858 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

1000 ADET DİPLOMAT ZARF

110 GR 1. HAMUR RENKLİ BASKI TASARIM DAHİL 2200 TL+KDV

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

1000 ADET ANTETLİ KAĞIT

80 GR 1. HAMUR RENKLİ BASKI TASARIM DAHİL 1800 TL+KDV

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

1000 ADET CEPLİ DOSYA

22x31 cm 350 gr mat kuşe mat selefon tasarım dahil 7500 TL+KDV

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SATIM VE KESİMİ YAPILIR

Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:198 İzmit Satış 2 : Süverler Köyü Merkez Mevkii Köy Mezarlığı 300mt k...

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

GÜVENLİK ELEMANI ALINACAKTIR

Lise Mezunu Askerliğini yapmış BAY eleman alınacaktır. Başvurular 1 adet fotoğraf ve özgeçmiş ile birlikte SOYDAN İŞ MERKEZİ YÖNETİMİ Alemdar Cad. No...

1000 ADET KARTVİZİT

350 GR MAT KUŞE MAT SELEFON 2 YÖN BASKI TASARIM DAHİL 600 TL+KDV

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

ZAYİ İLANI

Zayi ilanı (kayıp ilanı) vermek için arayınız.

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

bayan eleman

gebze organize san.bulunan restoranımıza 35 yaşa kadar bayan salon içi servis elemanı arıyoruz

0(507) 979 02 12 EGELİLERYEMEK IŞLT.

İLAN VER-ELEMAN BUL

Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL