Bu maç kaçmaz!

KAZANAN BAL’DA
Süper Amatör Lig Play - Off maçları, Çayırovaspor’un şampiyonluğu ile tamamlandı. Bölgesel Amatör Lig’e adını ilk yazdıran ekip Çayırovaspor oldu. Şimdi sıra 2. takımın belirlenmesine geldi. Yarın, Karamürselspor ile Bağdatspor baraj maçına çıkacak. Maçı kazanan adını BAL’a yazdıracak. Karşılaşma saat 16.30’da başlayacak ve Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.