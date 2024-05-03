Bu maç kaçmaz!

KAZANAN BAL’DA

Süper Amatör Lig Play - Off maçları, Çayırovaspor’un şampiyonluğu ile tamamlandı. Bölgesel Amatör Lig’e adını ilk yazdıran ekip Çayırovaspor oldu. Şimdi sıra 2. takımın belirlenmesine geldi. Yarın, Karamürselspor ile Bağdatspor baraj maçına çıkacak. Maçı kazanan adını BAL’a yazdıracak. Karşılaşma saat 16.30’da başlayacak ve Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanacak.