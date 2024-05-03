- Siyaset

CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan Tezcan, tedavisi sonrası taburcu edilecek.

CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı mask
CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı
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CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kalp krizi geçirdiği iddialarına yanıt geldi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yaptığı paylaşımda Tezcan'ın kalp krizi geçirdiği iddialarını yalanladı.

Tezcan'ın yaşadığı zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken Bülbül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan’ın sağlık duruma ilişkin çıkan haberler doğru değildir. Basit bir gıda zehirlenmesi geçirmiştir. sağlık durumu gayet iyidir. geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.

CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı
# chp, geçmiş, sağlık

03 May 2024 - 13:09 - Siyaset

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Eroldemirbek - o kadar dedik özgür özele bir şey yeme diye , o yememiş bu yemiş.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 03 Mayıs 14:08
02

Derinceli - @Eroldemirbek 01 nolu yoruma cevabı: 01 maydanoz erol onun yediğini keşke sen yeseydin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 14:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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