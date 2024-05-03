Elektriğe zam yolda...

Türkiye’de yıllık tüketici enflasyonu başta hizmet fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükselişini sürdürdü. Nisanda yıllık enflasyon 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, yıllık çekirdek enflasyonda ise yeni rekor kaydedildi.
Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından tüketici fiyatları enflasyonu (TÜFE) ile elektrik fiyatları arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir grafik paylaştı.
Prof. Dr. Hakan, "Elektriğe ciddi zam geleceğini" belirtirken, zam tarihi olarak ise Temmuz-Ağustos aylarını işaret etti.
Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Kara’nın paylaştığı grafiğe göre elektrik fiyatları 2023’ün ilk dört ayında yatay seyrederken, TÜFE’de yukarı yönlü artış dikkat çekiyor.
Elektriğe ciddi zam kapıda. Muhtemelen Temmuz-Ağustos'ta yapılır. pic.twitter.com/mR1brUv6XS
— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 3, 2024
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.