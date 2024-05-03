03 May 2024 - 13:14 - Gündem

Elektriğe zam yolda...

Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, TÜFE ile elektrik fiyatı grafiğini paylaştı. "Elektriğe ciddi zam kapıda" diyen Kara, zam için de tarih verdi.