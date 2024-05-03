5. kattan düşerek ölen yaşlı kadının neden öldüğü belli oldu

Olay, gece saatlerinde Turgut Mahallesi Kadı Bayırı Sokak'ta bulunan apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 92 yaşındaki Nebahat Altıparmak, yaşadığı apartmanın 5. katındaki balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan yaşlı kadını hastaneye götürdü. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Altıparmak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Torunuyla yaşayan kadının, hava almak için balkona çıktığı ve dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi. 2 çocuk annesi kadının yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Altıparmak'ın cenazesi, Kadıbayırı Cami'de kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.