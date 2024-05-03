03 May 2024 - 13:42- Asayiş G:

Gürbüz Ilıcalı son yolculuğuna uğurlandı

Acun Ilıcalı'nın hayatını kaybeden amcası Gürbüz Ilıcalı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı
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Gürbüz Ilıcalı son yolculuğuna uğurlandı mask
Gürbüz Ilıcalı son yolculuğuna uğurlandı
Gürbüz Ilıcalı son yolculuğuna uğurlandı
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Acun Ilıcalı'nın Kocaeli'de yaşayan amcası Gürbüz Ilıcalı (86) dün hayatını kaybetti. Geçmiş yıllarda Kocaeli'de il tarım müdürü olarak görev yapan ziraat yüksek mühendisi Gürbüz Ilıcalı'nın cenazesi, İzmit Fevziye Cami'ye getirildi. Ilıcalı'nın cenaze namazına abisi AKP Erzurum eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, aile bireyleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gürbüz Ilıcalı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Acun Ilıcalı'nın anne ve babasının da mezarlarının bulunduğu Başiskele'deki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Acun Ilıcalı'nın Dominik'te olduğu ve bugün Kocaeli'ye geleceği öğrenildi. Acun Ilıcalı ve çok sayıda kişi, cenazeye çelenk gönderdi.

"İzmit'te çok hatıralarımız var"
Gürbüz Ilıcalı'nın kardeşi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Abim Gürbüz Ilıcalı'nın İzmit'te önemli hizmetleri vardı. Bizim aile büyüğümüzdü. İzmit'te çok hatıralarımız var. Anne ve babamızı trafik kazasında kaybettik. Daha sonra abim Ergün ve yengem İlknur'u da trafik kazasında kaybettik" dedi. Mustafa Ilıcalı, abisi Gürbüz Ilıcalı'nın hayırseverliği ile de bilindiğini söyledi.
Gürbüz Ilıcalı son yolculuğuna uğurlandı
Gürbüz Ilıcalı son yolculuğuna uğurlandı
Gürbüz Ilıcalı son yolculuğuna uğurlandı
Gürbüz Ilıcalı son yolculuğuna uğurlandı
Gürbüz Ilıcalı son yolculuğuna uğurlandı
Gürbüz Ilıcalı son yolculuğuna uğurlandı
Gürbüz Ilıcalı son yolculuğuna uğurlandı
Gürbüz Ilıcalı son yolculuğuna uğurlandı
Gürbüz Ilıcalı son yolculuğuna uğurlandı
Gürbüz Ilıcalı son yolculuğuna uğurlandı

# Acun Ilıcalı, Gürbüz Ilıcalı, çocuk, AKP, yüksek, var, geçmiş

03 May 2024 - 13:42 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

özizmitli - çok büyük iş insanı vay be spekerrrrrrrrrrrrrr

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 14:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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