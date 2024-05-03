AKP'li Çetin Çomaklı mazbatasını aldı

Geçtiğimiz haftalarda Tavşantepe Mahallesinde Büyükşehir ve İzmit belediye personelleri arasında arbede çıkmasının ardından bölgeye denetim amaçlı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis üyeleri ve AKP Meclis Üyesi İbrahim Efe olay yerine gitmişti. O sırada Bozo Erdoğan ile yaşadığı tartışmanın ardından Erdoğan'ın hafifçe ittirmesi ile kendisini yere atarak yuvarlanan ve 'Beni dövüyorlar, polis' diyerek yardım isteyen İbrahim Efe Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bu görüntülerin ardından partisinden istifa eden Efe, kimseye kırgın ya da kızgın olmadığını ifade etmişti. Bugün ise Efe'nin istifası ile boşalan AKP Meclis Üyeliğine listede 16.sırada bulunan Çetin Çomaklı getirildi. Çomaklı bugün mazbatasını aldı. Çomaklı'nin Mayıs ayı meclis oturumuna katılması bekleniyor.

ÇETİN ÇOMAKLI KİMDİR?

1971 Erzurum Aşkale doğumlu.

1985 yılından bu yana Kocaeli’de yaşıyor.

İzmit Erenler Mahallesinde ikamet ediyor.

İzmit Zincirlikuyu Caddesi, MOBESKO ve Gölcük’te şubeleri bulunan Dadaş Mobilya’nın sahibi.

2008’den bu yana AK Parti üyesi.

İlk kez meclis üyesi aday adayı oldu ve aday gösterildi.

Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkan Yardımcısı.

Evli ve 3 çocuk babası.