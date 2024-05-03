03 May 2024 - 13:52- Siyaset G:

AKP'li Çetin Çomaklı mazbatasını aldı

Geçtiğimiz haftalarda skandal görüntüleri ile gündeme oturan İbrahim Efe'nin yerine Çetin Çomaklı getirildi. Çomaklı bugün mazbatasını aldı.

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AKP'li Çetin Çomaklı mazbatasını aldı mask
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Geçtiğimiz haftalarda Tavşantepe Mahallesinde Büyükşehir ve İzmit belediye personelleri arasında arbede çıkmasının ardından bölgeye denetim amaçlı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet,  meclis üyeleri ve  AKP Meclis Üyesi İbrahim Efe olay yerine gitmişti. O sırada Bozo Erdoğan ile yaşadığı tartışmanın ardından Erdoğan'ın hafifçe ittirmesi ile kendisini yere atarak yuvarlanan ve  'Beni dövüyorlar, polis' diyerek yardım isteyen İbrahim Efe  Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bu görüntülerin ardından partisinden istifa eden Efe, kimseye kırgın ya da kızgın olmadığını ifade etmişti. Bugün ise Efe'nin istifası ile boşalan  AKP Meclis Üyeliğine listede 16.sırada bulunan Çetin Çomaklı getirildi. Çomaklı bugün mazbatasını aldı. Çomaklı'nin Mayıs ayı meclis oturumuna katılması bekleniyor. 

ÇETİN ÇOMAKLI KİMDİR?

1971 Erzurum Aşkale doğumlu.
1985 yılından bu yana Kocaeli’de yaşıyor.
İzmit Erenler Mahallesinde ikamet ediyor.
İzmit Zincirlikuyu Caddesi, MOBESKO ve Gölcük’te şubeleri bulunan Dadaş Mobilya’nın sahibi.
2008’den bu yana AK Parti üyesi.
İlk kez meclis üyesi  aday adayı   oldu ve aday gösterildi.
Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkan Yardımcısı.
Evli ve 3 çocuk babası.
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03 May 2024 - 13:52 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Söz - Erzurumlu adam İzmit belediyesinde akp den meclis üyesi şaka gibi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 14:09

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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