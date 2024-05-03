Kandıra’da geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Sümerbank emeklisi Mevlüt Can hayatını kaybetti. Milli Görüşün öncülerinden de olan Mevlüt Can, bugün Kandıra Şefik Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.