Çınar Çocuk Evleri ön kayıtları başladı

Çocukların modern ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlandığı İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri için ön kayıtlar başladı. Yeşilova, Tüysüzler, Tepeköy ve Erenler Çınar Çocuk Evi’ne başvuru yapmak isteyen 3-5 yaş arası çocuğu olan ebeveynler 10 Mayıs Cuma gününe kadar Kadın Girişimciler Merkezi’nde (İZGİM) başvurularını yüz yüze gerçekleştirebilecek. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 318 00 00 (4720 – 4721 – 4724) numaralı telefonu arayabilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

•Çocuğun ve Velisinin Kimlik Fotokopileri

•Nüfus Kayıt Örneği (hanede yaşayan herkes gözükecek şekilde)

•Hanede oturan çalışan herkesin ek ödemeli maaş bordrosu. Hanede oturanlardan çalışmayan 18 yaş üstü birey varsa e-devletten çalışmadığına dair güncel SGK dökümü vermesi gerekmektedir.

•Boşanmış ebeveynlerin vasi kararı veya velayet belgesini teslim etmesi gerekmektedir. Eğer boşanma süreci devam ediyorsa mahkeme kararının bir fotokopisini getirmeleri gerekmektedir.

•Şehit ve Gazi yakını olan vatandaşların evrak getirmesi gerekmektedir.